Chấn động bóng đá Anh: Arsenal bị đội bóng giải hạng tư loại khỏi Cúp Liên đoàn

Arsenal (áo xanh) thua sốc Fleetwood của League Two - Ảnh: WKRG

Thất bại diễn ra ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), khi đương kim vô địch Premier League Arsenal phải làm khách trên sân Highbury (trùng tên sân cũ của Arsenal) tại Fleetwood Town.

Khoảng cách giữa hai đội lên tới 84 bậc trong hệ thống bóng đá Anh. Arsenal đang là một trong những thế lực hàng đầu xứ sương mù, trong khi Fleetwood Town chật vật ở nhóm cuối bảng League Two, giải đấu thuộc cấp độ thứ tư.

Dù HLV Mikel Arteta thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát, Arsenal vẫn sở hữu nhiều ngôi sao như Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Martin Zubimendi hay Jurrien Timber.

Tuy nhiên, đội khách sớm nhận gáo nước lạnh ở phút 21. Tiền đạo 20 tuổi Aaron Loupalo-Bi vượt qua sự truy cản của hậu vệ trẻ Marli Salmon trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Illan Meslier, đưa Fleetwood vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn trước, Arsenal gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà trong phần còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Arteta tung Martin Ødegaard vào sân nhằm cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Gyökeres ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50.

Tuy nhiên, Arsenal tiếp tục phung phí cơ hội. Thủ môn Jay Lynch có nhiều pha cứu thua xuất sắc, trong đó có tình huống cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Ben White.

Bi kịch của Arsenal lên đến đỉnh điểm ở phút 85, khi tài năng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đá vào cầu thủ đối phương.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Fleetwood thực hiện thành công cả 5 lượt đá, trong khi Bruno Guimarães bị thủ môn Jay Lynch cản phá ở lượt thứ tư của Arsenal.

Trung vệ Conor Haughey sau đó sút thành công quả quyết định, ấn định chiến thắng 5-3 cho Fleetwood. Hàng nghìn cổ động viên đội chủ nhà vỡ òa, nhiều người tràn xuống sân ăn mừng chiến tích lịch sử.

Trận đấu còn chứng kiến sự cố hy hữu khi một thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trên sân ngay những phút đầu, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu khoảng 8 phút.

Phát biểu với Sky Sports sau chiến thắng, thủ môn Jay Lynch cho biết toàn đội đã lấy cảm hứng từ chiến tích Grimsby Town loại Manchester United mùa trước. Anh khẳng định kết quả này có ý nghĩa rất lớn đối với cả thị trấn Fleetwood.

Chiến thắng đưa Fleetwood Town vào tứ kết Carabao Cup, đồng thời tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.