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Chelsea đón thêm cú sốc, sớm vỡ mộng 1 cơ hội vô địch

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Sau thất bại trước Tottenham ở Giải ngoại hạng Anh, Chelsea đón nhận thêm cú sốc khi bị Liverpool loại khỏi vòng 4 Cúp liên đoàn Anh rạng sáng 29-10.

Chelsea đón thêm cú sốc, sớm vỡ mộng 1 cơ hội vô địch - Ảnh 1.

Chelsea (trái) bị Liverpool loại khỏi Cúp liên đoàn Anh - Ảnh: CFC

Cả Chelsea và Liverpool đều cho thấy sự nghiêm túc khi chạm trán nhau ở vòng 4 Cúp liên đoàn Anh. HLV Xabi Alonso tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất trong khi Liverpool cũng chơi với nhiều cầu thủ trụ cột. 

Cả hai đội đều có những chỉ số tấn công khá cân bằng. Liverpool kiểm soát bóng nhỉnh hơn Chelsea một chút (52% so với 48) nhưng số cơ hội của đôi bên là gần như nhau. 

Tuy nhiên, trận đấu lại được ghi dấu ấn bằng những quả đá 11m. 

Phút 40, Morgan Rogers ghi bàn trên chấm phạt đền, mở tỉ số cho Chelsea. Trước đó, Ryan Gravenberch phạm lỗi với Moisés Caicedo (Chelsea) trong vòng cấm khiến Liverpool hứng chịu quả 11m.

Chelsea đón thêm cú sốc, sớm vỡ mộng 1 cơ hội vô địch - Ảnh 2.

HLV Alonso gặp nhiều khó khăn ở Chelsea - Ảnh: CFC

Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, tình thế đã đổi ngược khi Liverpool được hưởng quả đá 11m sau tình huống Wesley Fofana để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cody Gakpo là người nhận trọng trách đá phạt và đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Hòa nhau sau 90 phút, Liverpool và Chelsea phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, Liverpool đã đánh bại Chelsea 6-5. 

Valentín Barco, Emanuel Emegha, Wesley Fofana... là những người đá hỏng luân lưu bên phía Chelsea. Trong khi Liverpool chỉ có 2 cầu thủ đá hỏng là Kostas Tsimikas và Ryan Gravenberch.

Để thua Liverpool, Chelsea bị loại khỏi League Cup. Thầy trò HLV Xabi Alonso sớm nói lời chia tay 1 đấu trường có triển vọng vô địch khiến Chelsea đứng trước nguy cơ trắng tay. Mùa này, Chelsea không dự Cúp châu Âu nhưng họ cũng đang chơi không tốt ở đấu trường quốc nội. 

Chelsea đón thêm cú sốc, sớm vỡ mộng 1 cơ hội vô địch - Ảnh 3.HLV Alonso bảo vệ các cầu thủ Chelsea sau trận thua Tottenham

Mới đây, HLV Xabi Alonso thừa nhận Chelsea chơi dưới sức trong trận thua Tottenham 0-2, đồng thời lên tiếng bảo vệ thủ môn Mike Penders và tiền vệ Cole Palmer sau những sai lầm đáng tiếc.

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    Chủ đề: giải ngoại hạng Anh chelsea Liverpool cúp Liên đoàn Anh Xabi Alonso

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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