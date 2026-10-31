Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Chelsea gặp Man United, Bayern Munich đấu Dortmund

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Chelsea gặp Man United, Bayern Munich đấu Dortmund sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm 31-10 rạng sáng 1-11.

- Ảnh 1.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Chelsea gặp Man United, Bayern Munich đấu Dortmund

Vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần này sẽ bắt đầu bằng đại chiến giữa Man United và Chelsea trên sân Stamford Bridge. Cả hai đội đều không có phong độ tốt ở mùa bóng năm nay nhưng đội phải lo lắng nhiều hơn là Man United. 

"Quỷ đỏ" đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, kéo theo đó là sự bất ổn nội bộ. Dù rất khát khao giành chiến thắng để sớm lấy lại sự tự tin nhưng giới chuyên môn dự đoán mọi thứ sẽ rất khó khăn với Man United.

Ngoài trận đấy này, các CĐV cũng không thể bỏ qua những trận đấu đáng chú ý khác như Man City đụng độ Brighton, Tottenham - Crystal Palace.

Tại Tây Ban Nha, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận Barca gặp Alaves. Sau thất bại trước Real Madrid, Barca được chờ đợi sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trước Alaves. 

Trong khi đó, Bayern Munich đấu Dortmund sẽ là tâm điểm của vòng 8 Giải vô địch Đức (Bundesliga). "Hùm xám" vẫn được đánh giá mạnh hơn và có khả năng cao giành trọn vẹn 3 điểm. Nhưng Bayern Munich cần phải cẩn trọng nếu không muốn trả giá đắt. 

- Ảnh 2.Man United ra quyết định về số phận HLV Carrick

Ban lãnh đạo Manchester United quyết định chưa sa thải HLV Michael Carrick, bất chấp chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng và nguy cơ đội bóng rơi xuống nhóm xuống hạng Premier League.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bayern Munich Man United Premier Legue Dortmund Chelsea

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất