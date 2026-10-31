Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Chelsea gặp Man United, Bayern Munich đấu Dortmund

Vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần này sẽ bắt đầu bằng đại chiến giữa Man United và Chelsea trên sân Stamford Bridge. Cả hai đội đều không có phong độ tốt ở mùa bóng năm nay nhưng đội phải lo lắng nhiều hơn là Man United.

"Quỷ đỏ" đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, kéo theo đó là sự bất ổn nội bộ. Dù rất khát khao giành chiến thắng để sớm lấy lại sự tự tin nhưng giới chuyên môn dự đoán mọi thứ sẽ rất khó khăn với Man United.

Ngoài trận đấy này, các CĐV cũng không thể bỏ qua những trận đấu đáng chú ý khác như Man City đụng độ Brighton, Tottenham - Crystal Palace.

Tại Tây Ban Nha, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trận Barca gặp Alaves. Sau thất bại trước Real Madrid, Barca được chờ đợi sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trước Alaves.

Trong khi đó, Bayern Munich đấu Dortmund sẽ là tâm điểm của vòng 8 Giải vô địch Đức (Bundesliga). "Hùm xám" vẫn được đánh giá mạnh hơn và có khả năng cao giành trọn vẹn 3 điểm. Nhưng Bayern Munich cần phải cẩn trọng nếu không muốn trả giá đắt.