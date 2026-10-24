Aston Villa chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Man City ở Premier League

Nicolas Jackson lập cú đúp giúp Aston Villa thắng Man City ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Chuyến làm khách của Man City đến sân của Aston Villa gặp nhiều khó khăn khi đội chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số.

Aston Villa nhập cuộc đầy quyết tâm và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để tạo lợi thế. Từ pha xử lý lỗi của Marc Guehi, John McGinn cướp bóng rồi chuyền cho Nicolas Jackson.

Tiền đạo người Senegal khéo léo xử lý trước khi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Donnarumma, đưa Aston Villa vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Man City đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Song hàng thủ Aston Villa thi đấu tập trung, trong khi thủ môn Suzuki liên tiếp cứu thua xuất sắc, giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HLV Enzo Maresca thực hiện liền hai sự thay đổi nhân sự, đưa Foden và Lewis vào sân. Những điều chỉnh này giúp Man City gia tăng sức ép và sớm tìm được bàn gỡ hòa. Iliman Ndiaye tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Erling Haaland bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc thấp khung thành, san bằng tỉ số 1-1 ở phút 53.

Dù vậy, niềm vui của Man City không kéo dài lâu khi Aston Villa nhanh chóng tái lập lợi thế. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Jackson tung cú sút quyết đoán từ tuyến hai, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành, hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà dẫn 2-1 ở phút 60.

Man City (áo trắng) đánh mất chuỗi 7 trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh 2026-2027 - Ảnh: DAILY MAIL

Bị dẫn bàn lần nữa, Man City đẩy cao đội hình lên tấn công và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà. Josko Gvardiol có cơ hội đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc, còn cú sút xa của Foden sau đó bị các cầu thủ Aston Villa cản phá.

Những phút cuối, Man City gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kiên cường của đội chủ nhà. Phút 89, Haaland bật cao đánh đầu, song Maatsen kịp phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu Aston Villa khỏi bàn thua.

Aston Villa bảo toàn chiến thắng 2-1 đến hết trận, chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng của Man City tại Premier League.