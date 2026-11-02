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Triều Tiên liên tiếp tạo chiến tích khiến làng bóng đá nể sợ

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bóng đá nữ Triều Tiên tiếp tục gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế khi CLB 4.25 đánh bại nhà vô địch Hàn Quốc tại AFC Women's Champions League, trong khi đội tuyển U17 nữ nước này thắng áp đảo Mỹ ở World Cup.

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CLB 4.25 của Triều Tiên (áo trắng) thắng đối thủ Hàn Quốc - Ảnh: AFC

Tại lượt trận mở màn bảng B AFC Women's Champions League 2026-2027 diễn ra ở Kolkata (Ấn Độ) vào ngày 1-11, CLB 4.25 của Triều Tiên tạo bất ngờ khi đánh bại Hwacheon KSPO, nhà vô địch Giải bóng đá nữ Hàn Quốc (WK League), với tỉ số 2-1.

Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của bóng đá trên bán đảo Triều Tiên. Hwacheon KSPO bước vào giải với tư cách nhà vô địch Hàn Quốc năm 2025, trong khi CLB 4.25 cũng là một thế lực của bóng đá nữ Triều Tiên.

Ngay phút 20, Choe Il Son đưa đội bóng Triều Tiên vượt lên bằng cú sút chân trái sau một pha phản công nhanh. Hwacheon KSPO nỗ lực đáp trả và đến phút 78, Choi Yoo Jung ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú sút từ ngoài vòng cấm.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm, nhưng phút 88, Jong Bok Yong đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB 4.25. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra.

Kịch tính chưa dừng lại khi đến phút bù giờ thứ sáu, VAR tiếp tục xem xét khả năng cho Hwacheon KSPO hưởng phạt đền. Tuy nhiên trọng tài quyết định không thổi phạt, khiến đội bóng Hàn Quốc phải chấp nhận thất bại cay đắng.

Chiến thắng giúp CLB 4.25 có khởi đầu thuận lợi trước cuộc đối đầu CLB nữ TP.HCM vào ngày 4-11.

Cũng tại AFC Women's Champions League, một đại diện khác của Triều Tiên là Naegohyang gây ấn tượng khi đè bẹp Ayeyawady của Myanmar đến 7-0. Naegohyang hiện là đương kim vô địch giải đấu, tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng gờm của bóng đá nữ Triều Tiên ở cấp CLB.

Trước đó cùng ngày 1-11, đội tuyển U17 nữ Triều Tiên còn tạo nên một chiến thắng vang dội tại World Cup U17 nữ 2026 đang diễn ra ở Morocco.

Đối đầu tuyển Mỹ ở tứ kết, các cô gái Triều Tiên thắng đậm 3-0, với cú đúp của Ri Ui Gyong ở phút 30 và 56, cùng bàn thắng của Ri Ye Rim ở phút bù giờ hiệp một.

Triều Tiên liên tiếp tạo chiến tích khiến làng bóng đá nể sợ - Ảnh 1.

U17 Triều Tiên thắng thuyết phục Mỹ - Ảnh: FIFA

Điều gây kinh ngạc là sự chênh lệch về thế trận. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Mỹ, Triều Tiên tung ra đến 33 cú sút, trong khi Mỹ chỉ có 5. Số lần dứt điểm trúng đích cũng chênh lệch 12-1.

Thủ môn 15 tuổi Avellina Saunders của Mỹ đã xuất sắc cản phá một quả phạt đền và thực hiện thêm nhiều pha cứu thua, nhưng vẫn không thể ngăn cản sức tấn công của đối thủ.

Sau trận, HLV Ciara Crinion của Mỹ thừa nhận Triều Tiên triển khai chiến thuật hiệu quả hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Kết quả này đưa Triều Tiên vào bán kết gặp Nhật Bản, đồng thời tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Đáng chú ý, Triều Tiên đang là nền bóng đá giàu thành tích nhất lịch sử World Cup U17 nữ với bốn lần đăng quang vào các năm 2008, 2016, 2024 và 2025. Nếu tiếp tục vô địch năm nay, họ sẽ lập kỳ tích ba lần liên tiếp đứng trên đỉnh thế giới.

Những chiến thắng mới nhất một lần nữa khẳng định sức mạnh đáng nể của bóng đá nữ Triều Tiên, từ cấp CLB đến các đội tuyển trẻ.

Triều Tiên liên tiếp tạo chiến tích khiến làng bóng đá nể sợ - Ảnh 4.Thực hư Ronaldo bị trừ 7 bàn thắng, chỉ còn 978 bàn?

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    Chủ đề: U17 Hàn Quốc World Cup AFC Mỹ

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