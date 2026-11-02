Những lần ông Park Hang Seo nổi đóa, lĩnh án phạt trong quá khứ

HLV Park Hang Seo nổi tiếng với tính khí nóng nảy - Ảnh: KNFC

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam rồi Thái Lan, ông Park Hang Seo từng nhiều lần lao ra đối đầu người khác, thậm chí nhận những án kỷ luật nặng vì sự nóng giận nhất thời của mình.

Nóng tính như ông Park Hang Seo

Sau trận đấu tại Pattaya tối 1-11, một CĐV đối thủ liên tục hô "kimchi man" kèm lời lẽ xúc phạm nguồn gốc Hàn Quốc của ông Park. Trong video lan truyền, ông đáp trả bằng cử chỉ vung nắm đấm, ra hiệu đối phương xuống sân. Nhân viên và lãnh đạo Kanchanaburi phải can ngăn.

Tuy nhiên, việc bị xúc phạm về quốc tịch cũng là tình tiết quan trọng khi đánh giá phản ứng lần này của HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc nổi tiếng với tính khí nóng nảy, và tất nhiên sẽ không "nhịn" khi bị công kích trực diện.

Một trong những vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 9-4-2014, khi ông Park Hang Seo dẫn dắt Sangju Sangmu gặp FC Seoul ở Hàn Quốc. Bất bình vì cầu thủ Yang Jun Ah bị đuổi, ông cởi áo khoác, lao tới đường biên, chỉ tay và phản ứng trọng tài.

Theo báo Kyunghyang Shinmun, ngay cả khi bị truất quyền chỉ đạo, ông Park vẫn tiếp tục phản ứng, ném điện thoại và làm gián đoạn trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc phạt ông 5 triệu won và cấm thêm năm trận. Tính cả án tự động vì thẻ đỏ, ông phải ngồi ngoài bảy trận.

Đến Việt Nam, ông Park Hang Seo tiếp tục có những màn phản ứng dữ dội. Sau trận hòa Thái Lan 0-0 tại Mỹ Đình ngày 19-11-2019, ông tiến về phía trợ lý HLV đối phương Sasa Todic, người bị cho là có cử chỉ chế giễu chiều cao của ông.

Hai bên lời qua tiếng lại, HLV Akira Nishino và các trợ lý phải can ngăn. Vài ngày sau, Nishino công khai xin lỗi thay cộng sự.

Chỉ ba tuần sau, ở chung kết SEA Games 30 ngày 10-12-2019, ông Park lại nổi nóng khi Trọng Hoàng bị cầu thủ Indonesia phạm lỗi.

Ông phản ứng quyết liệt với trọng tài, nhận thẻ đỏ và tiếp tục bày tỏ bất bình lúc rời khu kỹ thuật. AFC xác định ông có lời lẽ xúc phạm tổ trọng tài, phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sau đó xin lỗi, thừa nhận cách hành xử không phù hợp.

Ngày 29-7-2026, trong trận giao hữu Kanchanaburi gặp Eastern SC, cầu thủ hai đội xô xát sau một pha phạm lỗi.

Vụ việc tối 1-11 - Nguồn: ASEAN FOOTBALL

HLV Park Hang Seo tức giận xông vào sân, liên tục chỉ tay về phía đối thủ. Trợ lý Lee Jung Soo phải bám theo, ngăn và đẩy ông trở lại khu kỹ thuật. Đoạn video được truyền thông Thái Lan chia sẻ rộng rãi.

Ngày 17-10, sau trận Kanchanaburi hòa Muang Loei United 1-1, ông Park lao vào sân chất vấn trọng tài vì cho rằng thời gian bù giờ kéo dài quá mức.

Dù được can ngăn, ông vẫn đứng đợi ở đường hầm. Ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân. Nhà cầm quân Hàn Quốc còn cảnh báo sẽ nói thẳng những bất cập của bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc.

Báo chí nước ngoài từng phê phán

Tờ Seoul Shinmun (Hàn Quốc) ngày 1-8-2014 nhận định trách nhiệm trước hết thuộc về ông Park bởi tính khí nóng nảy.

Tờ báo thống kê từ năm 2003 đến thời điểm đó, ông Park đã nhận 15 án kỷ luật ở bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Dù vậy, Seoul Shinmun cũng đặt vấn đề liệu công tác trọng tài có góp phần tạo ra vòng luẩn quẩn phản ứng rồi bị phạt.

Những lần ông Park Hang Seo nổi đóa - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tại Thái Lan, sau khi ông Park chỉ trích trọng tài và so sánh bóng đá Thái Lan với Việt Nam hồi tháng 9-2026, báo Siamsport dẫn lời Chủ tịch Ratchaburi, Thanawat Nitikarnjana, phê phán việc lấy cảm xúc cá nhân không kiểm soát được để hạ thấp cả nền bóng đá nước chủ nhà.

Ông Park Hang Seo sau đó đã phải công khai xin lỗi.

Ngoài những vụ kể trên, ông còn nhiều lần phản ứng trọng tài khi cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi nguy hiểm. Không ít lần, ông giải thích rằng mình muốn bảo vệ học trò.

Nhưng những tấm thẻ đỏ, án cấm và lời xin lỗi cũng cho thấy sự quyết liệt không phải lúc nào cũng được chấp nhận.