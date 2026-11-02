Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Video ông Park Hang Seo nổi giận khi bị CĐV Thái Lan mang món kim chi ra xúc phạm

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

HLV Park Hang Seo cùng các thành viên CLB Kanchanaburi Power FC đã vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu tối 1-11.

Video ông Park Hang Seo đòi 'nói chuyện tay chân' khi CĐV Thái Lan mang món kim chi ra xúc phạm - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo thể hiện thái độ giận dữ cực độ - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Đáng chú ý, một số CĐV bị cáo buộc có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Park Hang Seo, khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc giận dữ cực độ.

Sự việc xảy ra sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power FC 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026-2027. Theo trang ASEAN Football, những cảnh tượng hỗn loạn đã xuất hiện khi các thành viên đội khách chuẩn bị rời sân.

Một đoạn video do một CĐV nước ngoài của Pattaya United ghi lại được cho là cho thấy cuộc đối đầu gay gắt giữa người hâm mộ chủ nhà và các thành viên Kanchanaburi.

Đáng chú ý, một số CĐV Pattaya bị cáo buộc liên tục hô từ "kimchi" (kim chi), món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, kèm thêm một số từ ngữ không hay - nhằm khiêu khích ông Park Hang Seo và các cộng sự. 

Những người này còn bị tố cáo có các cử chỉ xúc phạm hướng về phía ban huấn luyện đội khách.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng tên một món ăn đặc trưng của Hàn Quốc để chế giễu ông Park bị xem là hành vi mang màu sắc phân biệt chủng tộc, nhắm vào nguồn gốc quốc tịch của nhà cầm quân 67 tuổi.

Trong video clip, HLV Park Hang Seo lộ vẻ giận dữ cực độ, đến mức ông vung nắm đấm và ra hiệu muốn CĐV kia xuống sân "nói chuyện phải quấy".

Không chỉ ông Park, tiền vệ John Baggio của Kanchanaburi cũng trở thành mục tiêu công kích. Cầu thủ người Madagascar bị một số CĐV chửi bới và dùng những lời lẽ miệt thị chiều cao.

Video cảnh ông Park Hang Seo giận dữ - Nguồn: ASEAN FOOTBALL

Theo ASEAN Football, những lời xúc phạm đã khiến Baggio phản ứng giận dữ, làm bầu không khí vốn căng thẳng càng thêm nóng.

Trước nguy cơ xảy ra xô xát, Chủ tịch CLB Kanchanaburi phải trực tiếp can thiệp, yêu cầu các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện nhanh chóng trở vào phòng thay đồ để tránh sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau trận đấu, Kanchanaburi được cho là đã đưa ra thông cáo lên án hành vi phân biệt chủng tộc. Vụ việc cũng có khả năng được chuyển đến các cơ quan kỷ luật bóng đá Thái Lan xem xét.

Hiện chưa có thông tin về việc HLV Park Hang Seo phát biểu công khai sau sự cố, cũng như chưa có quyết định xử phạt chính thức nào được công bố.

Trước khi xảy ra vụ việc, Kanchanaburi đã trải qua trận đấu đáng tiếc. Đội bóng của ông Park hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của John Baggio và Jô, nhưng cuối cùng vẫn bị Pattaya United cầm hòa 2-2.

Ông Park Hang Seo liên tục xung khắc với bóng đá Thái Lan

Từ khi dẫn dắt Kanchanaburi, HLV Park Hang Seo liên tục vướng vào những cuộc tranh cãi.

Ngày 16-9, sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1, ông chỉ trích trọng tài, tuyên bố đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan thường thua Việt Nam. Phát biểu gây phản ứng dữ dội, buộc ông phải công khai xin lỗi hai ngày sau đó.

Ngày 9-10, ông tiếp tục phản đối quyết định phạt đền trong trận thua Phrae United 1-2. Sau khi xem xét, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định trọng tài mắc sai lầm và đình chỉ người này sáu tuần.

Đến ngày 17-10, ông Park lại nổi giận vì Kanchanaburi bị Muang Loei United gỡ hòa ở phút bù giờ. Ông lao vào sân phản ứng trọng tài, khiến ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân.

Nhà cầm quân Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ nói thẳng về những vấn đề của bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc.

Video ông Park Hang Seo đòi 'nói chuyện tay chân' khi CĐV Thái Lan mang món kim chi ra xúc phạm - Ảnh 3.Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' đầu tiên cho La Liga vì vụ Mbappe

Toàn bộ các trận đấu thuộc vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) đã biến mất khỏi lịch phát sóng của truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bất chấp những lời xin lỗi từ phía Mbappe cũng như ban tổ chức giải.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thai League Thái Lan kim chi xúc phạm Hàn Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất