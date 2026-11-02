Video ông Park Hang Seo nổi giận khi bị CĐV Thái Lan mang món kim chi ra xúc phạm

HLV Park Hang Seo thể hiện thái độ giận dữ cực độ - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Đáng chú ý, một số CĐV bị cáo buộc có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Park Hang Seo, khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc giận dữ cực độ.

Sự việc xảy ra sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power FC 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026-2027. Theo trang ASEAN Football, những cảnh tượng hỗn loạn đã xuất hiện khi các thành viên đội khách chuẩn bị rời sân.

Một đoạn video do một CĐV nước ngoài của Pattaya United ghi lại được cho là cho thấy cuộc đối đầu gay gắt giữa người hâm mộ chủ nhà và các thành viên Kanchanaburi.

Đáng chú ý, một số CĐV Pattaya bị cáo buộc liên tục hô từ "kimchi" (kim chi), món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, kèm thêm một số từ ngữ không hay - nhằm khiêu khích ông Park Hang Seo và các cộng sự.

Những người này còn bị tố cáo có các cử chỉ xúc phạm hướng về phía ban huấn luyện đội khách.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng tên một món ăn đặc trưng của Hàn Quốc để chế giễu ông Park bị xem là hành vi mang màu sắc phân biệt chủng tộc, nhắm vào nguồn gốc quốc tịch của nhà cầm quân 67 tuổi.

Trong video clip, HLV Park Hang Seo lộ vẻ giận dữ cực độ, đến mức ông vung nắm đấm và ra hiệu muốn CĐV kia xuống sân "nói chuyện phải quấy".

Không chỉ ông Park, tiền vệ John Baggio của Kanchanaburi cũng trở thành mục tiêu công kích. Cầu thủ người Madagascar bị một số CĐV chửi bới và dùng những lời lẽ miệt thị chiều cao.

Video cảnh ông Park Hang Seo giận dữ - Nguồn: ASEAN FOOTBALL

Theo ASEAN Football, những lời xúc phạm đã khiến Baggio phản ứng giận dữ, làm bầu không khí vốn căng thẳng càng thêm nóng.

Trước nguy cơ xảy ra xô xát, Chủ tịch CLB Kanchanaburi phải trực tiếp can thiệp, yêu cầu các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện nhanh chóng trở vào phòng thay đồ để tránh sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau trận đấu, Kanchanaburi được cho là đã đưa ra thông cáo lên án hành vi phân biệt chủng tộc. Vụ việc cũng có khả năng được chuyển đến các cơ quan kỷ luật bóng đá Thái Lan xem xét.

Hiện chưa có thông tin về việc HLV Park Hang Seo phát biểu công khai sau sự cố, cũng như chưa có quyết định xử phạt chính thức nào được công bố.

Trước khi xảy ra vụ việc, Kanchanaburi đã trải qua trận đấu đáng tiếc. Đội bóng của ông Park hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của John Baggio và Jô, nhưng cuối cùng vẫn bị Pattaya United cầm hòa 2-2.

Ông Park Hang Seo liên tục xung khắc với bóng đá Thái Lan Từ khi dẫn dắt Kanchanaburi, HLV Park Hang Seo liên tục vướng vào những cuộc tranh cãi. Ngày 16-9, sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1, ông chỉ trích trọng tài, tuyên bố đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan thường thua Việt Nam. Phát biểu gây phản ứng dữ dội, buộc ông phải công khai xin lỗi hai ngày sau đó. Ngày 9-10, ông tiếp tục phản đối quyết định phạt đền trong trận thua Phrae United 1-2. Sau khi xem xét, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định trọng tài mắc sai lầm và đình chỉ người này sáu tuần. Đến ngày 17-10, ông Park lại nổi giận vì Kanchanaburi bị Muang Loei United gỡ hòa ở phút bù giờ. Ông lao vào sân phản ứng trọng tài, khiến ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân. Nhà cầm quân Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ nói thẳng về những vấn đề của bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc.