Mbappe phải sang Trung Quốc xin lỗi trực tiếp?

Mbappe vẫn đang đối mặt sức ép lớn từ Trung Quốc - Ảnh: ZHIBO

Cuối tuần rồi, báo Tây Ban Nha Vozpopuli dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết ban lãnh đạo La Liga đang cân nhắc những biện pháp mạnh hơn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng do phát ngôn gây tranh cãi của Mbappe.

Theo đó, Chủ tịch La Liga Javier Tebas có thể trực tiếp sang Trung Quốc để khôi phục quan hệ thương mại. Đáng chú ý, các nguồn tin nhận định Real Madrid và Mbappe cũng cần có thêm những hành động cụ thể, không loại trừ khả năng tiền đạo người Pháp đích thân đến Trung Quốc.

Thông tin này sau đó được nhiều trang thể thao Trung Quốc đăng lại. Zhibo8 đưa tin với tiêu đề: "Báo Tây Ban Nha: Đội ngũ của Tebas cân nhắc tới Trung Quốc, nguồn tin không loại trừ khả năng Mbappe cũng đến".

Tencent Thể thao cũng đề cập khả năng Mbappe phải trực tiếp tới Trung Quốc xin lỗi nhằm thể hiện thành ý.

Tuy nhiên, đây mới là phương án được các nguồn tin báo chí đề cập, chưa phải yêu cầu chính thức từ phía Trung Quốc.

Trước đó, Mbappe gây tranh cãi vì một phát ngôn liên quan hình ảnh chế trên mạng. Vụ việc khiến hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc chấm dứt hợp tác với anh, còn đài truyền hình trung ương Trung Quốc tạm ngừng phát sóng các trận đấu La Liga.

Ngày 27-10, Mbappe công khai xin lỗi bằng ba thứ tiếng Trung, Anh và Pháp. Real Madrid cùng La Liga cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Thế nhưng, phản ứng từ Trung Quốc cho thấy vụ việc chưa thể khép lại. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc tuyên bố: "Chúng tôi lắng nghe những gì họ nói, nhưng quan trọng hơn là quan sát những gì họ làm".

Ngày 28-10, đại diện đơn vị thể thao thuộc đài này tiếp tục chỉ trích cách giải thích của Real Madrid, khẳng định không chấp nhận thái độ của CLB nếu lời xin lỗi chưa thỏa đáng.

Đến ngày 30-10, tài khoản bình luận Hiệp Khách Đảo thuộc hệ thống Nhân Dân Nhật Báo đăng bài đặt câu hỏi vì sao những lời xin lỗi của Real Madrid và Mbappe vẫn không được chấp nhận.

Bài viết cho biết một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc cho rằng Mbappe chưa thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Họ đặc biệt chỉ trích việc anh sử dụng từ tiếng Anh mang nghĩa "thiếu cân nhắc" trong lời xin lỗi, đồng thời yêu cầu những hành động thực tế thay vì chỉ đưa ra tuyên bố.

Dù vậy, chưa có bằng chứng xác nhận một tổ chức có thẩm quyền tại Trung Quốc yêu cầu Mbappe phải sang tận nơi xin lỗi.

Làn sóng tẩy chay Mbappe ở Trung Quốc chưa hạ nhiệt - Ảnh: ZHIBO

Sức ép còn đến từ những thiệt hại kinh tế tiềm tàng. Theo Vozpopuli, hoạt động kinh doanh bản quyền truyền hình La Liga tại Trung Quốc đến năm 2030 có thể đạt hơn 400 triệu euro, và đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, ngày 31-10, HLV Jose Mourinho tuyên bố Real Madrid và Mbappe đã xử lý vụ việc một cách có trách nhiệm và không còn gì để nói thêm.

Tuy nhiên, nền tảng truyền hình Migu của Trung Quốc vẫn không phát sóng trận Racing Santander - Real Madrid ngày 1-11.

Trong bối cảnh đó, khả năng Mbappe phải đích thân đến Trung Quốc để hàn gắn quan hệ đang trở thành một trong những kịch bản đáng chú ý của cuộc khủng hoảng.