Messi độc diễn loại 3 cầu thủ, ghi 'siêu phẩm' giúp Inter Miami giành chiến thắng ấn tượng

Pha độc diễn ghi bàn của Messi vào lưới New England Revolution - Nguồn: MLS

Trận đấu diễn ra trên sân Gillette ngày 2-11. Đội chủ nhà New England Revolution nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Nhưng kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn là 0-0 và Messi gần như "biến mất" ở hiệp đấu này.

Đến phút 53, tiền vệ Daniel Gazdag đã ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho New England Revolution. Sau đó Inter Miami bắt đầu vùng lên và trong hoàn cảnh khó khăn của đội nhà, Messi đã lên tiếng.

Đầu tiên là pha kiến tạo giúp tiền đạo German Berterame ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 69. Ở phút 83, Messi đã có pha đi bóng loạt bỏ 3 cầu thủ đối phương, trước khi tung cú sút đánh bại thủ môn Matt Turner ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami.

Đây là bàn thắng thứ 26 của Messi ở MLS mùa giải này và anh gần như nắm chắc danh hiệu "Vua phá lưới". Nếu tính cả sự nghiệp thì đây là bàn thắng thứ 937 trong sự nghiệp của Messi. Siêu sao này cũng đã có tổng cộng 428 pha kiến tạo trong sự nghiệp.

Còn với Inter Miami thì chiến thắng này giúp họ vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 59 điểm, kém 15 điểm so với đội dẫn đầu Nashville SC.