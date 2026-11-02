Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

HLV Liverpool khuyên học trò nên 'chủ động ngã' để kiếm phạt đền

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Sau thất bại 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Anfield tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, HLV trưởng Liverpool Andoni Iraola khuyên tiền đạo Alexander Isak nên chủ động ngã trong vòng cấm để kiếm quả phạt đền.

HLV Liverpool khuyên học trò nên 'chủ động ngã' để kiếm phạt đền - Ảnh 2.

HLV Andoni Iraola khuyên tiền đạo Isak nên chủ động ngã sau khi bị hậu vệ Jurrien Timber kéo áo - Ảnh: REUTERS

Tranh cãi của trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại vòng 9 Ngoại hạng Anh (đêm 1-11) xoay quanh việc Liverpool bị từ chối hai quả phạt đền. Trong đó nổi bật là tình huống tiền đạo Alexander Isak (Liverpool) bị Jurrien Timber (Arsenal) kéo áo lộ liễu trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính Andy Madley và phòng VAR đều ngó lơ.

Chia sẻ với Sky Sports, HLV Andoni Iraola chỉ ra nghịch lý khiến đội nhà chịu thiệt thòi: "Isak bị kéo áo rõ mười mươi, quả bóng chỉ cách mặt cậu ấy vài centimet và chuẩn bị đánh đầu cận thành. Nhưng chỉ vì Isak cố đứng vững và không chịu ngã xuống sân, trọng tài liền từ chối thổi phạt đền. Thật sự không thể hiểu nổi!".

Khi phóng viên đặt vấn đề liệu từ nay các cầu thủ có nên "làm quá lên" hoặc chủ động ngã vờ để thu hút sự chú ý của trọng tài hay không, chiến lược gia của Liverpool không ngần ngại khẳng định:

"Đó chính là vấn đề của bóng đá hiện đại. Nếu cậu ấy ngã xuống, chắc chắn 100% đó sẽ là phạt đền. Từ lần sau, các HLV sẽ phải dạy học trò rằng nếu không rướn tới bóng, bắt buộc phải ngã xuống sân, bằng không trọng tài sẽ chẳng bao giờ thổi còi".

Khi được hỏi thẳng liệu ông có chỉ đạo Isak làm vậy ở các trận tới hay không, nhà cầm quân 44 tuổi trả lời dứt khoát: "Ừ, chắc chắn rồi!".

Đồng quan điểm với ông thầy, trung vệ đội trưởng Liverpool Virgil Van Dijk cũng bày tỏ sự thất vọng: "Tôi đã xem lại băng chiếu chậm. Những tình huống thế này ở các trận đấu khác đều được đá phạt đền, nhưng hôm nay thì không. Trận đấu có tới hàng chục góc máy quay, ai cũng thấy rõ ràng Isak bị phạm lỗi, tại sao lại phải làm quá lên trong khi công nghệ đã có đủ?".

Bên cạnh vấn đề trọng tài, HLV Liverpool cũng thừa nhận đội bóng nhập cuộc không tốt, đặc biệt là sai lầm bất cẩn từ thủ thành Alisson dẫn đến bàn thắng sớm của Kai Havertz cho Arsenal.

Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực pressing tầm cao và tinh thần chiến đấu kiên cường của các học trò trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu.

HLV Liverpool khuyên học trò nên chủ động ngã để kiếm phạt đền - Ảnh 3.Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Đại chiến Liverpool - Arsenal, tâm điểm Real Madrid

Đại chiến Liverpool - Arsenal và trận đấu có Real Madrid sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm 1-11 rạng sáng 2-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Alexander Isak Virgil van Dijk Andoni Iraola LIverpool Arsenal

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất