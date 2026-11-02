HLV Liverpool khuyên học trò nên 'chủ động ngã' để kiếm phạt đền

HLV Andoni Iraola khuyên tiền đạo Isak nên chủ động ngã sau khi bị hậu vệ Jurrien Timber kéo áo - Ảnh: REUTERS

Tranh cãi của trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại vòng 9 Ngoại hạng Anh (đêm 1-11) xoay quanh việc Liverpool bị từ chối hai quả phạt đền. Trong đó nổi bật là tình huống tiền đạo Alexander Isak (Liverpool) bị Jurrien Timber (Arsenal) kéo áo lộ liễu trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính Andy Madley và phòng VAR đều ngó lơ.

Chia sẻ với Sky Sports, HLV Andoni Iraola chỉ ra nghịch lý khiến đội nhà chịu thiệt thòi: "Isak bị kéo áo rõ mười mươi, quả bóng chỉ cách mặt cậu ấy vài centimet và chuẩn bị đánh đầu cận thành. Nhưng chỉ vì Isak cố đứng vững và không chịu ngã xuống sân, trọng tài liền từ chối thổi phạt đền. Thật sự không thể hiểu nổi!".

Khi phóng viên đặt vấn đề liệu từ nay các cầu thủ có nên "làm quá lên" hoặc chủ động ngã vờ để thu hút sự chú ý của trọng tài hay không, chiến lược gia của Liverpool không ngần ngại khẳng định:

"Đó chính là vấn đề của bóng đá hiện đại. Nếu cậu ấy ngã xuống, chắc chắn 100% đó sẽ là phạt đền. Từ lần sau, các HLV sẽ phải dạy học trò rằng nếu không rướn tới bóng, bắt buộc phải ngã xuống sân, bằng không trọng tài sẽ chẳng bao giờ thổi còi".

Khi được hỏi thẳng liệu ông có chỉ đạo Isak làm vậy ở các trận tới hay không, nhà cầm quân 44 tuổi trả lời dứt khoát: "Ừ, chắc chắn rồi!".

Đồng quan điểm với ông thầy, trung vệ đội trưởng Liverpool Virgil Van Dijk cũng bày tỏ sự thất vọng: "Tôi đã xem lại băng chiếu chậm. Những tình huống thế này ở các trận đấu khác đều được đá phạt đền, nhưng hôm nay thì không. Trận đấu có tới hàng chục góc máy quay, ai cũng thấy rõ ràng Isak bị phạm lỗi, tại sao lại phải làm quá lên trong khi công nghệ đã có đủ?".

Bên cạnh vấn đề trọng tài, HLV Liverpool cũng thừa nhận đội bóng nhập cuộc không tốt, đặc biệt là sai lầm bất cẩn từ thủ thành Alisson dẫn đến bàn thắng sớm của Kai Havertz cho Arsenal.

Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực pressing tầm cao và tinh thần chiến đấu kiên cường của các học trò trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu.