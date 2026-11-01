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Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Đại chiến Liverpool - Arsenal, tâm điểm Real Madrid

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Đại chiến Liverpool - Arsenal và trận đấu có Real Madrid sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm 1-11 rạng sáng 2-11.

- Ảnh 1.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Đại chiến Liverpool - Arsenal, tâm điểm Real Madrid - Đồ hoạ: H.D

Đêm chủ nhật 1-11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) chỉ có 1 trận đấu, đó là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfiled lúc 23h30. 

Arsenal rất cần chiến thắng để đua vô địch Premier League với Man City. Tuy nhiên, Liverpool được xem là thử thách lớn với đội đương kim vô địch.

Giới chuyên môn dự đoán, đây là trận đấu khó khăn với Arsenal. Dù Liverpool không có phong độ cao ở mùa bóng năm nay nhưng họ vẫn là đội bóng lớn và đủ sức đánh bại mọi đối thủ.

Trong khi đó, tâm điểm vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha tối 1-11 sẽ đổ dồn về trận Racing gặp Real Madrid. 

Sau chiến thắng trước Barca ở Siêu kinh điển, tinh thần của các cầu thủ Real Madrid đang rất cao. Nếu chơi cẩn trọng, đội bóng Hoàng gia không khó có 3 điểm để tiếp tục đua vô địch với Barca và Atletico Madrid.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ qua các cuộc đọ sức đáng chú ý khác: Athletic Bilbao - Sociedad, Getafe- Sevilla, Paris - Monaco.....

- Ảnh 2.Chelsea đón thêm cú sốc, sớm vỡ mộng 1 cơ hội vô địch

Sau thất bại trước Tottenham ở Giải ngoại hạng Anh, Chelsea đón nhận thêm cú sốc khi bị Liverpool loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 29-10.

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    Chủ đề: Arsenal Real Madrid La LIga LIverpool Premier League

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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