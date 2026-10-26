Cựu ngôi sao Arsenal phải khâu hơn 50 mũi vì bị... chó cắn

Jermaine Pennant phải nhập viện và khâu hơn 50 mũi vì bị chó cắn - Ảnh: The Sun

Jermaine Pennant (43 tuổi) từng chơi tổng cộng 17 mùa giải ở Premier League, trong màu áo Arsenal, Birmingham City và Liverpool với gần 300 trận ra sân. Ngôi sao này từng đoạt Siêu cúp Anh cùng Arsenal và á quân UEFA Champions League cùng Liverpool.

Sau khi giải nghệ vào năm 2017, Pennant đã chuyển sang làm bình luận viên cho các kênh truyền hình ở Anh. Mới đây khi anh đang dắt chó cưng Akita King đi dạo thì bị một con chó chăn cừu Đức tấn công.

Cựu ngôi sao Premier League kể lại với tờ The Sun rằng: "Thật sự rất đáng sợ. Con chó kia tấn công King nên tôi đã can thiệp để bảo vệ nó. Ngay sau đó nó tấn công tôi. Tôi nằm trên đất và nó cắn vào chân tôi ít nhất năm giây.

Tôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Hãy tưởng tượng lực cắn của một con chó. Akita King đã nhảy vào bảo vệ tôi. Hai con chó lao vào đánh nhau và sau đó King đã đứng bên cạnh tôi cho đến khi có người đến giúp. Nó đã cứu mạng tôi. Nếu King là một con chó nhỏ hơn thì tôi đã không có cơ hội sống sót".

Sau khi bị tấn công, bạn gái của Pennant đã gọi Uber đưa anh đến phòng cấp cứu, nơi anh được điều trị vết thương. Cảnh sát Anh ghi nhận các vụ chó tấn công ngoài tầm kiểm soát gây thương tích lên tới 29.400 vụ vào năm ngoái, tăng 83% so với năm 2020.