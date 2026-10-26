Cầu lông Thái Lan lên đỉnh rồi bỗng sụp đổ chóng vánh

Kunlavut thi đấu cực kém sau khi giữ ngôi số 1 cầu lông đơn nam - Ảnh: BWF

Ngày 25-10, làng cầu lông Thái Lan đón nhận thêm hai thông tin không vui. Tại Pháp, Christo Popov đăng quang giải Pháp mở rộng, qua đó chắc chắn vượt Kunlavut Vitidsarn để trở thành tay vợt số 1 thế giới ở bảng xếp hạng sắp công bố.

Kunlavut sa sút khó hiểu sau khi lên ngôi số 1 cầu lông

Cùng ngày, hai chị em Benyapa Aimsaard và Nuntakarn Aimsaard, những gương mặt nổi bật của cầu lông nữ Thái Lan, thông báo chấm dứt hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Cầu lông Thái Lan để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp độc lập.

Hai sự kiện nối dài chuỗi sóng gió của cầu lông xứ chùa vàng, vốn đã chịu tổn thất vì bê bối doping và cuộc chia tay bất ngờ với một nhà tài trợ lớn.

Sự sa sút của Kunlavut đặc biệt gây thất vọng bởi cách đây chưa đầy một tháng, anh còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Ngày 29-9, tay vợt 25 tuổi đánh bại Loh Kean Yew của Singapore với tỉ số 21-12, 21-16 ở chung kết đơn nam Asiad 2026. Chiến thắng giúp Kunlavut trở thành tay vợt Thái Lan đầu tiên giành HCV đơn nam trong lịch sử Á vận hội, đồng thời trở lại vị trí số 1 thế giới.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng.

Tại Đan Mạch mở rộng ngày 13-10, Kunlavut bất ngờ thua Rasmus Gemke, khi đó đứng thứ 27 thế giới, ngay vòng đầu tiên. Dù thắng ván mở màn 21-13, anh để đối thủ lội ngược dòng với các tỉ số 21-17, 21-12.

Một tuần sau, kịch bản gần như lặp lại ở Pháp mở rộng. Kunlavut thắng áp đảo Toma Junior Popov 21-9 trong ván đầu, nhưng lại thua hai ván tiếp theo 14-21 và 15-21, tiếp tục bị loại ngay trận ra quân.

Trả lời truyền thông sau thất bại, Kunlavut thừa nhận: "Tôi rất mệt. Hôm nay tôi thi đấu không đủ tốt để giành chiến thắng".

Hai lần liên tiếp dừng bước ở vòng 32 khiến tay vợt số 1 thế giới bị đặt dấu hỏi về thể lực và phong độ. Đến ngày 25-10, việc Christo Popov vô địch Pháp mở rộng đã bảo đảm tay vợt người Pháp vượt Kunlavut trên bảng xếp hạng tuần tới.

Khó khăn không chỉ đến với một cá nhân. Tại Pháp mở rộng, toàn bộ đại diện Thái Lan đều bị loại trước vòng tứ kết. Trong đó, tay vợt nữ Pornpawee Chochuwong thua ngược cựu vô địch thế giới Nozomi Okuhara, còn đôi nam nữ Dechapol Puavaranukroh - Supissara Paewsampran dừng bước ngay vòng đầu.

Bê bối doping và những rạn nứt ngoài sân đấu

Nếu thành tích thi đấu gây lo lắng thì vụ doping của Pitchamon Opatniputh lại ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cầu lông Thái Lan.

Pitchamon, 19 tuổi, từng vô địch trẻ thế giới và được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới của cầu lông nữ Thái Lan. Thế nhưng tại Asiad 2026, cô bị phát hiện có chất cấm furosemide trong mẫu xét nghiệm lấy ngày 17-9.

Đây là chất lợi tiểu thuộc nhóm có khả năng che giấu việc sử dụng chất cấm khác, bị cấm cả trong lẫn ngoài thi đấu. Pitchamon lập tức bị đình chỉ và mất quyền tham dự Á vận hội.

Hot girl cầu lông Thái Lan Pitchamon - Ảnh: BAT

Ngày 19-10, Tổ chức Kiểm tra Doping quốc tế thông báo Pitchamon đã chấp nhận kết luận vi phạm và các hậu quả kỷ luật liên quan Asiad 2026. Hồ sơ được chuyển cho Liên đoàn Cầu lông thế giới xem xét những hình thức xử lý tiếp theo.

Đáng chú ý, khi vụ việc còn chưa hoàn toàn khép lại, Liên đoàn Cầu lông Thái Lan lại đối diện biến cố tài trợ.

Ngày 22-10, hãng dụng cụ thể thao Victor tuyên bố chấm dứt hợp tác với liên đoàn, dù hai bên mới tổ chức lễ công bố chương trình đồng hành bốn năm, từ 2026 đến 2030, hồi tháng 5.

Sự đổ vỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Victor được kỳ vọng thay thế Yonex, đối tác lâu năm của cầu lông Thái Lan, trong việc cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ các hoạt động của đội tuyển.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Thái Lan, ông Monthon Satchukorn, sau đó giải thích rằng lễ công bố trước đây diễn ra khi hai bên vẫn đang đàm phán, chưa ký kết hợp đồng chính thức. Những bất đồng về điều khoản khiến quá trình thương lượng không thể hoàn tất.

Liên đoàn cho biết sẽ tìm kiếm đối tác mới. Tuy nhiên, việc một thỏa thuận hợp tác dài hạn đổ vỡ chỉ sau vài tháng công bố vẫn đặt ra những câu hỏi về công tác quản lý và bảo đảm nguồn lực cho cầu lông Thái Lan.

Đến tối 25-10, thêm một thông tin bất ngờ xuất hiện. Hai chị em Nuntakarn và Benyapa Aimsaard, thường được gọi là Anna và Muna, chính thức tuyên bố rời hệ thống quản lý của liên đoàn để thi đấu độc lập.

Hai chị em Anna và Muna - Ảnh: SIAMSPORT

Đây không phải những tay vợt vô danh. Cặp chị em từng vươn lên hạng 9 thế giới ở nội dung đôi nữ, giành nhiều danh hiệu quốc tế và trở thành đôi nữ Thái Lan đầu tiên vào chung kết giải cuối mùa dành cho các tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Tháng 6-2025, họ còn vô địch Mỹ mở rộng.

Trong thông báo, cả hai cảm ơn liên đoàn, các huấn luyện viên và những người từng hỗ trợ, đồng thời tuyên bố tìm kiếm nhà tài trợ mới về kinh phí, trang thiết bị và hợp tác chuyên môn.

Động thái này không đồng nghĩa họ giải nghệ hay từ bỏ cơ hội khoác áo đội tuyển. Cũng chưa có bằng chứng cho thấy quyết định xuất phát từ mâu thuẫn với liên đoàn.

Tuy nhiên, việc hai tuyển thủ có tên tuổi chuyển sang con đường độc lập, ngay sau sự đổ vỡ với Victor, tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức hút và sự ổn định của hệ thống cầu lông Thái Lan.