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HLV Arteta nói gì sau khi Arsenal bị đội hạng 4 loại sốc khỏi Cúp Liên đoàn Anh?

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

HLV Mikel Arteta không giấu được nỗi buồn và sự thất vọng trong buổi phỏng vấn mới nhất, sau trận thua của Arsenal trước Fleetwood Town tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup).

HLV Arteta: Đây thực sự là một ngày rất buồn cho Arsenal - Ảnh 1.

HLV Arteta không giấu được nét mặt buồn bã trong buổi phỏng vấn mới nhất - Ảnh: AP

Tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) vào rạng sáng 28-10, nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal và hiện đứng trên đối thủ tới 84 bậc trong hệ thống bóng đá xứ sương mù đã phải nhận cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu khi để thua Fleetwood Town (đội bóng đang chơi ở giải hạng 4) sau loạt sút luân lưu định mệnh.

Dù tạo ra thế trận áp đảo toàn diện, kiểm soát bóng vượt trội và tung ra hàng loạt pha dứt điểm, "Pháo thủ" lại bất lực trong việc kết liễu trận đấu.

Bàn thắng mở tỉ số sớm của Aaron Loupalo-Bi bên phía đội chủ nhà đã đẩy Arsenal vào thế rượt đuổi, trước khi tiền đạo Viktor Gyokeres lập công gỡ hòa 1-1.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến sức ép nghẹt thở mà đại diện Ngoại hạng Anh tạo ra, nhưng sự kiên cường của thủ thành Jay Lynch cùng hàng thủ Fleetwood đã đưa trận đấu bước vào loạt "đấu súng".

Tại đây, cú sút hỏng của Bruno Guimaraes cùng pha thực hiện thành công quyết định của trung vệ 19 tuổi Conor Haughey đã ấn định chiến thắng lịch sử cho CLB Fleetwood Town. Thủ môn Jay Lynch và các đồng đội vỡ òa trong niềm vui khôn tả.

Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu được sự chua xót: "Trước hết, xin chúc mừng Fleetwood vì cách họ chiến đấu và bầu không khí tuyệt vời mà họ tạo ra. Đây thực sự là một ngày rất buồn đối với chúng tôi. Tôi không thể chê trách thái độ của các cầu thủ. Chúng tôi đã kiểm soát bóng quá nhiều, tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng lại không biết chắt chiu. Bóng đá là thế, nếu không tận dụng được lợi thế, bạn phải trả giá".

Đêm đen tại League Cup của đội bóng Bắc London càng thêm phần tăm tối khi tài năng trẻ Max Dowman phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 85 sau pha đá vào tiền vệ Harrison Neal của Fleetwood.

Đáng chú ý, khi Max Dowman đi ra ngoài đường biên, máy quay trên sân bắt gặp cảnh HLV Arteta có phản ứng gay gắt và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cho rằng HLV Mikel Arteta nên có sự động viên thay vì chỉ trích gay gắt bởi Max Dowman mới chỉ 16 tuổi và cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Đối mặt với câu hỏi về hành vi "sấy" cậu học trò 16 tuổi, Arteta thừa nhận ông cần xem lại băng hình để có đánh giá chính xác nhất, đồng thời hé lộ đầy ẩn ý trên BBC Radio 5Live: "Đó chính xác là điều mà chúng tôi đã ngồi lại thảo luận với nhau trước khi trận đấu này diễn ra".

HLV Arteta: Đây thực sự là một ngày rất buồn cho Arsenal - Ảnh 3.Đánh bại Everton, Arsenal san bằng điểm số với Man City

Tối 24-10, Arsenal đã đánh bại Everton 2-0 ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2026-2027 để san bằng điểm số với Man City.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Mikel Arteta Arsenal Arteta Carabao Cup Fleetwood Town

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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