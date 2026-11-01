Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Liverpool khiến Arsenal bất lực tại Anfield

Isak là niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool trước hàng thủ kỷ luật của Arsenal - Ảnh: AFP

Sau 8 vòng Ngoại hạng Anh 2026-2027, Arsenal đứng thứ hai với 21 điểm, thắng 7 trận và chỉ thua 1. Liverpool xếp thứ tư với 15 điểm, ghi 11 bàn và thủng lưới 8 lần.

Khoảng cách 6 điểm khiến cuộc chạm trán tại Anfield mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng bám đuổi của đội chủ nhà.

Arsenal vừa thắng Everton 2-0, nối dài chuỗi thắng ở giải quốc nội lên ba trận. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trên sân Brighton trước đó cho thấy đội bóng thành London vẫn có thể gặp khó khi đối thủ gây sức ép và khai thác tốt khoảng trống.

Liverpool cũng tìm lại phong độ với hai chiến thắng liên tiếp trước Brentford và Brighton tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, cánh phải đang trở thành hướng tấn công hiệu quả của “Lữ đoàn đỏ”.

Theo The Times, 8 trong 11 bàn tại giải của Liverpool được ghi hoặc kiến tạo từ cánh này. Đây có thể là điểm xuất phát cho những pha đánh vào hàng thủ Arsenal.

Isak là niềm hy vọng lớn nhất với 6 bàn sau 20 cú sút. Khả năng di chuyển sau lưng hậu vệ của tiền đạo người Thụy Điển có thể tạo khác biệt trong trận đấu ít cơ hội.

Gakpo và Barcola sẽ cần hỗ trợ bằng những pha tăng tốc và đưa bóng sớm vào khu vực nguy hiểm.

Dù vậy, Liverpool còn phải chờ tình trạng cổ chân của Wirtz, trong khi Szoboszlai chưa chắc kịp trở lại. Phía Arsenal, việc thiếu Saka và Saliba ảnh hưởng cả sức sáng tạo lẫn khả năng phòng ngự.

Squawka đánh giá Arsenal có 42% khả năng thắng, Liverpool 30% và hòa 28%. Tuy nhiên, lợi thế Anfield vẫn là cơ sở để đặt niềm tin vào chủ nhà.

Ở lần tiếp "pháo thủ" tại Ngoại hạng Anh tháng 8-2025, Liverpool từng thắng 1-0 nhờ cú đá phạt của Szoboszlai. Một khoảnh khắc quyết định tương tự có thể tái diễn.

Dự đoán: Liverpool thắng Arsenal 1-0.

Đội hình dự kiến: Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak. Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Merino; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.