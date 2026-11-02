Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đánh bại Liverpool, Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Rạng sáng 2-11, tại vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League), Arsenal vượt qua Liverpool với tỉ số 1-0 để leo lên giữ vị trí nhất bảng.

Đánh bại Liverpool, Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Liverpool giúp Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Trước đó một ngày, Man City để thua trước Brighton và đó là cơ hội để Arsenal vươn lên. Nhưng đánh bại Liverpool trên sân Anfield không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Do đó mà "pháo thủ" nhập cuộc thận trọng, thậm chí lùi sâu về sân nhà. Liverpool tận dụng cơ hội để dâng cao gây sức ép, nhưng không có được sự hiệu quả.

Phải đến phút thứ 15, Arsenal mới tung ra cú sút đầu tiên. Nhưng họ cũng chỉ mất có 1 phút sau đó để tạo ra bàn thắng bất ngờ tăng tốc.

Mọi thứ bắt nguồn từ tình huống vây bắt và đoạt bóng thành công ngay bên sân của Liverpool. Bóng được đưa sang biên phải, rồi Declan Rice căng ngang thuận lợi cho Kai Havertz dễ dàng dứt điểm mang về bàn mở tỉ số.

Arsenal sau đó duy trì sức ép trong vài phút, tiếp tục có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm. Phút 24, Havertz lại lao vào để cố gắng đệm bóng nhưng lần này không thành công. Đến phút 25, Rice tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Alisson.

Khi không thể tạo ra bàn thắng thứ 2, "pháo thủ" lại quay về với lối chơi phòng ngự. Liverpool lập tức tràn lên tìm bàn gỡ. Họ tạo ra nhiều pha dứt điểm, trong đó có quả đá phạt trúng xà ngang của Florian Wirtz phút 39.

Đó cũng là thế trận chung của hiệp đấu thứ 2. Liverpool gần như bế tắc trước hàng thủ kín kẽ, chắc chắn của Arsenal. Thậm chí theo thống kê trên trang chủ Giải Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà chỉ sút trúng đích đúng 1 lần dù tung ra 17 pha dứt điểm.

Arsenal bảo toàn chiến thắng 1-0 để leo lên ngôi đầu với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm.

Đánh bại Liverpool, Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.Arsenal đón tin vui từ Brighton trong cuộc đua vô địch Premier League

Man City đã để thua Brighton 0-1 trên sân nhà ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 1-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngoại hạng Anh ARsenal LIverpool

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất