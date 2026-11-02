Đánh bại Liverpool, Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh

Chiến thắng trước Liverpool giúp Arsenal lên đầu bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Trước đó một ngày, Man City để thua trước Brighton và đó là cơ hội để Arsenal vươn lên. Nhưng đánh bại Liverpool trên sân Anfield không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Do đó mà "pháo thủ" nhập cuộc thận trọng, thậm chí lùi sâu về sân nhà. Liverpool tận dụng cơ hội để dâng cao gây sức ép, nhưng không có được sự hiệu quả.

Phải đến phút thứ 15, Arsenal mới tung ra cú sút đầu tiên. Nhưng họ cũng chỉ mất có 1 phút sau đó để tạo ra bàn thắng bất ngờ tăng tốc.

Mọi thứ bắt nguồn từ tình huống vây bắt và đoạt bóng thành công ngay bên sân của Liverpool. Bóng được đưa sang biên phải, rồi Declan Rice căng ngang thuận lợi cho Kai Havertz dễ dàng dứt điểm mang về bàn mở tỉ số.

Arsenal sau đó duy trì sức ép trong vài phút, tiếp tục có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm. Phút 24, Havertz lại lao vào để cố gắng đệm bóng nhưng lần này không thành công. Đến phút 25, Rice tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Alisson.

Khi không thể tạo ra bàn thắng thứ 2, "pháo thủ" lại quay về với lối chơi phòng ngự. Liverpool lập tức tràn lên tìm bàn gỡ. Họ tạo ra nhiều pha dứt điểm, trong đó có quả đá phạt trúng xà ngang của Florian Wirtz phút 39.

Đó cũng là thế trận chung của hiệp đấu thứ 2. Liverpool gần như bế tắc trước hàng thủ kín kẽ, chắc chắn của Arsenal. Thậm chí theo thống kê trên trang chủ Giải Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà chỉ sút trúng đích đúng 1 lần dù tung ra 17 pha dứt điểm.

Arsenal bảo toàn chiến thắng 1-0 để leo lên ngôi đầu với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm.