Arsenal đón tin vui từ Brighton trong cuộc đua vô địch Premier League

Man City gây thất vọng khi để thua Brighton - Ảnh: MFC

Brighton đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại Premier League mùa này nhưng không ai nghĩ họ sẽ khiến Man City hứng chịu cú sốc ngay trên sân Etihad.

Có quá nhiều yếu tố giúp Brighton rời sân của Man City với trọn vẹn 3 điểm.

Đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc các cầu thủ Brighton thi đấu quá xuất sắc. Đội khách mở tỉ số ở phút 10 nhờ công của Yasin Ayari sau cú dứt điểm cận thành chính xác.

Ở tình huống này, hàng thủ Man City mắc lỗi hệ thống khi để các cầu thủ Brighton có pha xuống biên phải rồi thoải mái căng vào trong.

Trước khung thành của Gianluigi Donnarumma, hàng thủ Man City không kịp phản ứng và để Maxim De Cuyper có pha chạm bóng mở ra cơ hội cho Ayari.

Tìm được bàn mở tỉ số, Brighton lui sâu về phần sân nhà, chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Brighton tỏ ra khá lợi hại với khá nhiều tình huống chuyển trạng thái lợi hại. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách lại chưa có được sự chính xác cuối cùng.

Haaland (phải) gây thất vọng trong thất bại của Man City - Ảnh: REUTERS

Không chỉ gây ấn tượng trên hàng công, Brighton để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng sự quả cảm trong khâu phòng ngự. Thủ thành Bart Verbruggen chơi như "lên đồng" khi có hàng loạt pha cứu thua không tưởng. Các trung vệ của Brighton cũng chọn vị trí và bọc lót cho nhau khá tốt.

Lý do tiếp theo giúp Brighton có chiến thắng là sự vô duyên của các chân sút Man City. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều, tấn công liên tục, tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Tất nhiên phải dành lời khen cho Bart Verbruggen nhưng rõ ràng là các tiền đạo của Man City dứt điểm quá thiếu chính xác. Erling Haaland gây thất vọng khi anh hoàn toàn mất hút trước hàng thủ chơi quá hay của Brighton. Tiền đạo người Na Uy chạm bóng ít và không có cơ hội dứt điểm quá thuận lợi.

Chung cuộc Brighton thắng Man City 1-0 để leo lên vị trí thứ 3 với 19 điểm. Trong khi Man City thua trận thứ 2 liên tiếp ở Premier League và đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal.

Tất nhiên trường hợp này xảy chỉ xảy ra nếu Arsenal giành được ít nhất 1 điểm trước Liverpool ở trận cầu tâm điểm tối 1-11.