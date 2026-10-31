Bruno Fernandes trở lại, Man United vẫn thua Chelsea

Palmer ghi bàn trên chấm 11m, giúp Chelsea đánh bại Man United - Ảnh: REUTERS

Man United hành quân đến sân Stamford Bridge với sự trở lại của đội trưởng Bruno Fernandes - người đã bị HLV Micheal Carrick "đày" trên ghế dự bị trận trước.

Công bằng mà nói Man United đã nhập cuộc khá chủ động và chơi tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Man United chuyển đổi trạng thái nhanh, vào tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đội khách khiến các cơ hội liên tục trôi qua.

Trong đó, đáng tiếc nhất là cú sút lên trời trong thế đối mặt thủ môn Chelsea của chính Bruno Fernandes. Chứng kiến pha dứt điểm của Bruno, HLV Carrick như chết lặng trên cabin huấn luyện.

Dù thể hiện sự tươi mới trên hàng công nhưng Man United vẫn chưa mang đến sự an tâm ở khâu phòng ngự.

Chelsea tận dụng sự yếu kém của các trung vệ đội khách để tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Nhưng các chân sút đội chủ nhà cũng tận dụng cơ hội không quá tốt khiến CĐV chưa được chứng kiến bàn thắng trong hiệp 1.



Nhưng mọi chuyện đã thực sự thay đổi đầu hiệp 2.

Phút 50, Morgan Rogers cướp bóng giữa sân, dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tâng bóng qua người thủ môn Man United, ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea.

Không thể hiểu nổi hàng thủ Man United đã làm gì trong tình huống này khi họ không can thiệp đủ quyết liệt trước pha đi bóng của Rogers.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: REUTERS

Sau khi Rogers ghi bàn, các cầu thủ Man United đã phản ứng quyết liệt vì cho rằng Ryan Mbeumo đã bị phạm lỗi trước khi Chelsea ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài nói không và công nhận bàn mở tỉ số cho Chelsea.

Chưa kịp lấy lại thăng bằng sau bàn thua, Man United đón nhận thêm cú sốc ở phút 61. Trong pha nhảy lên tranh chấp bóng, trung vệ Lisandro Martínez đã đánh cùi chỏ vào người Wesley Fofana.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của Lisandro Martínez và cho Chelsea được hưởng quả đá 11m.

Trêm chấm đá phạt, Cole Palmer đánh bại thủ môn Senne Lammens, ghi bàn nâng tỉ số trận đấu.

Ngay sau bàn thua này, rất nhiều CĐV Man United trên sân Stamford Bridge đứng dậy bỏ về.

HLV Michael Carrick vùng vẫy bằng cách tung Mason Mount, Joshua Zirkzee vào sân. Tuy nhiên, Man United không thể làm nên chuyện và chấp nhận thất bại 0-2 trước Chelsea.

Đây là trận thứ 9 liên tiếp "quỷ đỏ" không thắng trên mọi đấu trường, khiến chiếc ghế của HLV Carrick lung lay dữ đội.

Sau 9 trận, Man United mới có 7 điểm, tạm xếp thứ 16.