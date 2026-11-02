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Thực hư Ronaldo bị trừ 7 bàn thắng, chỉ còn 978 bàn?

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cristiano Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, khi chuyên trang thống kê Transfermarkt chỉ ghi nhận anh có 978 bàn thắng trong sự nghiệp, ít hơn 7 bàn so với con số 985 được công bố rộng rãi.

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Câu chuyện bàn thắng của Ronaldo rất được làng bóng đá quan tâm - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10, Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3 tại Saudi Pro League. Theo ban tổ chức Saudi Pro League, siêu sao 41 tuổi đã nâng tổng thành tích lên 985 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 15 lần lập công.

Tuy nhiên ngày 31-10, Transfermarkt gây chú ý khi công khai giải thích vì sao cơ sở dữ liệu của họ chỉ ghi nhận Ronaldo có 978 bàn thắng. 

Sự chênh lệch đến từ hai nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là 6 bàn thắng Ronaldo ghi tại Arab Club Champions Cup 2023, giải đấu quy tụ các câu lạc bộ thuộc thế giới Ả Rập.

Đây là giải đấu Ronaldo thi đấu xuất sắc, giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong đó anh lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Hilal 2-1 ở chung kết, mang về danh hiệu đầu tiên kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia. 

Tuy nhiên Transfermarkt không đưa những bàn thắng này vào thống kê chính thức. Lý do là giải do Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (UAFA) tổ chức không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, hoặc các liên đoàn châu lục như AFC, CAF.

Thực tế đây không phải quyết định mới. Hồi tháng 4-2026, ông Gonçalo Tristao Santos, đại diện Transfermarkt tại Bồ Đào Nha, đã giải thích với báo A Bola rằng 6 bàn thắng nói trên không được tính do giải đấu không được FIFA công nhận theo tiêu chí thống kê mà Transfermarkt áp dụng.

Ông Santos cũng từng phát biểu rằng FIFA nên sớm xem xét vụ việc này để đạt được sự thống nhất giữa các tổ chức thống kê.

Ngoài 6 bàn thắng nói trên, Ronaldo vẫn còn 1 bàn gây tranh cãi vào ngày 23-10, khi Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1. FIFA hiện vẫn tính bàn Ronaldo ghi ở trận này là do bóng chạm hậu vệ Andrei Girotto rồi đi vào lưới. Transfermarkt cũng áp dụng cách ghi nhận tương tự.

Hiện số phận của bàn thắng vẫn chưa ngã ngũ, dù Saudi Pro League đã thống nhất sẽ làm việc với FIFA.

Trên thực tế, kể cả khi FIFA tước bàn thắng nói trên, họ vẫn chưa hề đưa ra quyết định tước đi 6 bàn mà Ronaldo ghi tại Arab Club Champions Cup. 

Vì vậy trong trường hợp xấu nhất, Ronaldo vẫn sẽ có 984 bàn, chứ không phải 978 bàn như cách ghi nhận của Transfermarkt.

Thực hư Ronaldo bị trừ 7 bàn thắng, chỉ còn 978 bàn? - Ảnh 3.HLV Ten Hag: 'Ronaldo đã hết thời sau khi rời Real Madrid'

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu HLV Man United - Erik Ten Hag khẳng định Ronaldo đã hết thời sau khi rời Real Madrid vào 8 năm trước.

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    Chủ đề: Saudi Arabia Al Nassr Transfermarkt 1000 bàn thắng

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