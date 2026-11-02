HLV Ten Hag: 'Ronaldo đã hết thời sau khi rời Real Madrid'

Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus vào năm 2018 - Ảnh: AP

Theo The Sun, HLV Erik Ten Hag cho rằng Cristiano Ronaldo đã không còn duy trì được đẳng cấp đỉnh cao từ trước khi trở lại Man United vào tháng 8-2021.

Nhà cầm quân người Hà Lan thậm chí nhận định tiền đạo Bồ Đào Nha không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn kể từ khi rời Real Madrid.

“Đừng hiểu lầm ý tôi, Ronaldo tất nhiên là một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy thuộc nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng thực tế là trong 7-8 năm gần đây, anh ấy không còn thể hiện được khả năng như trước. Kể từ khi rời Juventus, mọi chuyện coi như đã khép lại”, Ten Hag chia sẻ với Goedemorgen Eredivisie (Hà Lan).

Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus vào năm 2018, trước khi trở lại Old Trafford sau ba mùa giải tại Ý.

Theo Ten Hag, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chọn đúng thời điểm chia tay siêu sao người Bồ Đào Nha, khi phong độ của anh bắt đầu đi xuống nhưng hình ảnh bên ngoài vẫn cho thấy một cầu thủ ở đỉnh cao.

“Đó cũng là món quà lớn của Real Madrid. Họ nhận ra khi nào trình độ của một cầu thủ bắt đầu sa sút và chia tay vào thời điểm mà người ngoài vẫn nghĩ anh ấy đang ở đỉnh cao, nhưng thực tế đã không còn đáp ứng được kỳ vọng”, cựu HLV Man United nói thêm.

Cựu HLV Man United và Ronaldo từng có mâu thuẫn khi còn ở "Quỷ đỏ" - Ảnh: REUTERS

Ông Ten Hag cũng cho rằng vấn đề của Ronaldo tại Old Trafford không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn liên quan đến thái độ tập luyện và thể trạng. Ông nhận xét tiền đạo này không còn đủ khả năng tự thúc ép bản thân nỗ lực mỗi ngày, trong khi môi trường Premier League đòi hỏi cầu thủ phải có nền tảng thể lực tốt.

“Ronaldo vẫn có thể dứt điểm và ghi bàn, nhưng nếu không còn đủ khả năng di chuyển vào vòng cấm thì điều đó cũng trở nên khó khăn”, HLV Ten Hag phân tích. Trong 16 trận thi đấu dưới thời chiến lược gia người Hà Lan, Ronaldo ghi được 3 bàn trước khi hai bên xảy ra mâu thuẫn và chia tay vào tháng 11-2022.

Dù đưa ra những nhận xét gay gắt, Ten Hag vẫn thừa nhận những đóng góp lớn của Ronaldo cho bóng đá. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 450 bàn sau 438 lần ra sân cho Real Madrid, giành 15 danh hiệu lớn, trong đó có bốn chức vô địch Champions League.