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Sau vụ 'giận dỗi' tự ý rời đội, Ronaldo lại sắp trở lại tuyển Bồ Đào Nha?

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội trở lại tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11, sau án phạt 30 ngày vì tự ý rời đợt tập trung đội tuyển.

Sau vụ 'giận dỗi' rời đội, Ronaldo lại sắp trở lại tuyển Bồ Đào Nha? - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội trở lại tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11 này - Ảnh: AFP

Ngày 31-10, báo Saudi Arabia Arriyadiyah cho biết Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã gửi yêu cầu đến Al Nassr về việc nhả Cristiano Ronaldo cho đợt thi đấu quốc tế vào tháng 11 sắp tới.

Hai đồng đội của anh là Joao Felix và Samu Costa cũng nằm trong yêu cầu này.

Động thái trên mở ra khả năng trở lại của tiền đạo 41 tuổi, sau những căng thẳng liên quan đến thời lượng thi đấu ở đội tuyển. Tuy nhiên, yêu cầu nhả quân chưa đồng nghĩa Ronaldo chắc chắn góp mặt. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào danh sách triệu tập của ban huấn luyện.

Rắc rối bắt đầu khi Ronaldo rời nơi đóng quân của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen ngày 30-9, trước trận gặp Đan Mạch ở UEFA Nations League. Anh bất mãn vì cho rằng HLV Jorge Jesus không giữ lời về kế hoạch sử dụng mình.

Trong thông điệp công bố sau đó, Ronaldo cho biết từng được yêu cầu chuẩn bị vào sân khoảng 30 phút ở trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, dù khởi động từ giờ nghỉ, anh vẫn không được tung vào sân. 

Về phía mình, HLV Jesus phủ nhận đã có thỏa thuận với Ronaldo về thời lượng thi đấu.

Ngày 19-10, Hội đồng kỷ luật FPF công bố án đình chỉ 30 ngày và phạt 255 euro đối với Ronaldo. 

Đáng chú ý, thời gian đình chỉ được tính từ ngày 1-10, bao gồm thời gian cầu thủ đã chịu đình chỉ tạm thời. Vì vậy, án phạt không ngăn anh được triệu tập cho các trận đấu tháng 11.

Việc Ronaldo nhận trách nhiệm, thể hiện sự hối lỗi cùng những đóng góp cho bóng đá được xem xét khi quyết định mức phạt. Anh cũng đã xin lỗi đồng đội và người hâm mộ.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp Đan Mạch tại Braga ngày 15-11, trước khi làm khách trước Xứ Wales ngày 18-11. Nếu được triệu tập, đây sẽ là cơ hội để Ronaldo khép lại vụ lùm xùm và nối lại hành trình cùng đội tuyển.

Sau vụ 'giận dỗi' tự ý rời đội, Ronaldo lại sắp trở lại tuyển Bồ Đào Nha? - Ảnh 3.Ronaldo lập kỷ lục sau khi giành giải Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo đã ghi ba bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood tại Saudi Pro League, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở mọi độ tuổi từ 27 đến 41.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: ronaldo drama ronaldo bồ đào nha ronaldo giận dỗi Ronaldo ​Cristiano Ronaldo

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