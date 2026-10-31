CLB Hà Nội đá với đội mạnh thì hay, đội yếu lại rơi điểm. Vì sao?

Tiền đạo Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire ghi siêu phẩm giúp CLB Hà Nội thắng ngược Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Trận thắng 2-1 Ninh Bình ở vòng 6 diễn ra tối 30-10 vừa qua là lần thứ hai ở V-League 2026 - 2027, CLB Hà Nội đánh bại một đội nhóm đầu bảng xếp hạng.

Trước đó đội bóng thủ đô thắng Công An Hà Nội cũng với tỉ số 2-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Các trận còn lại, CLB Hà Nội thua 1-3 Công An TP.HCM, thua 1-4 Sông Lam Nghệ An và 0-1 trước Đà Nẵng.

Còn trước đối thủ mới từ Giải hạng nhất lên là Bắc Ninh, đoàn quân HLV Harry Kewell thắng rất vất vả, khi thoát một bàn thua từ chấm phạt đền trong hiệp một, và phải mãi đến phút 79 mới có bàn thắng giải quyết trận đấu (1-0).

Cứ gặp đội tốp đầu bảng là chơi như lên đồng, nhưng trước các đội yếu hơn hoặc ngang sức thì CLB Hà Nội lại đá trầy trật và hay đánh rơi điểm. Đó là hai bộ mặt đối lập của đội bóng thủ đô, dù chỉ tham dự mỗi đấu trường quốc nội (đã dừng bước sớm ở vòng loại Cúp quốc gia).

Phong độ ấy đặt dấu hỏi lớn về thái độ thi đấu của Hà Nội, gây mối quan ngại về khả năng ưu tiên hoặc chủ quan trước những đối thủ khác nhau.

Tuy nhiên trong cuộc họp báo mới nhất, đại diện ban huấn luyện CLB Hà Nội đã lên tiếng phủ nhận.

"Có người nói chúng tôi thường chỉ đá hay với đội mạnh? Nhưng tôi cho rằng không phải như thế. Chúng tôi đã tìm ra nhiều nguyên nhân. Trận nào chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, nhưng đôi khi không may mắn, đôi khi có xáo trộn như cầu thủ chấn thương hoặc thẻ đỏ", trợ lý HLV Trần Trọng Bình cho biết.

HLV Harry Kewell chỉ đạo cầu thủ thi đấu từ khán đài, CLB Hà Nội càng thêm đoàn kết - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngay cả khi CLB Hà Nội thi đấu trận nào cũng với sự quyết tâm như nhau, đúng như phát biểu của đại diện ban huấn luyện đội như trên, thì các kết quả vừa rồi càng gây quan ngại về tính ổn định trong lối chơi, điều mà HLV Harry Kewell đang gặp trắc trở.

Từ đầu mùa, chiến lược gia người Úc luôn tìm cách nhào nặn tập thể với các cựu binh mùa trước với nhóm tân binh mùa này. Dù thủ quân Nguyễn Văn Quyết luôn góp sức gắn kết các thế hệ, CLB Hà Nội cũng vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ các đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Có thể thấy sau 2 giải đấu liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung sa sút phong độ trông thấy. Đỗ Hoàng Hên thậm chí chấn thương, còn Đỗ Duy Mạnh chưa hẹn ngày trở lại.

Trong hoàn cảnh ấy, CLB Hà Nội trước giờ vẫn luôn khởi đầu chật vật ở thời điểm đầu mỗi mùa giải nhưng vẫn đang tin tưởng, đặt cược vào HLV Harry Kewell.

"Cầu thủ và HLV chúng tôi đều đang rất đoàn kết, tôi rất tự hào về mọi người", đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

CLB Hà Nội nếu cứ đá như thế này, đội nào đua vô địch cũng sẽ phải e sợ. Nhưng để bứt hẳn lên trên bảng xếp hạng, đoàn quân HLV Kewell cần biết cách điều tiết để không mất điểm trước những đối thủ vừa sức hoặc dưới cơ nữa.

Thắng Ninh Bình phút bù giờ, Văn Quyết khẳng định CLB Hà Nội rất đoàn kết Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội khẳng định các cầu thủ rất đoàn kết, tuân thủ và tôn trọng mọi chỉ đạo của HLV trưởng Harry Kewell.



