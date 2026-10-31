Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

CLB Hà Nội đá với đội mạnh thì hay, đội yếu lại rơi điểm. Vì sao?

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Cứ gặp đội tốp đầu bảng là chơi như lên đồng, nhưng trước các đội yếu hơn hoặc ngang sức thì CLB Hà Nội lại hay đánh rơi điểm.

Hai bộ mặt của CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Tiền đạo Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire ghi siêu phẩm giúp CLB Hà Nội thắng ngược Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Trận thắng 2-1 Ninh Bình ở vòng 6 diễn ra tối 30-10 vừa qua là lần thứ hai ở V-League 2026 - 2027, CLB Hà Nội đánh bại một đội nhóm đầu bảng xếp hạng.

Trước đó đội bóng thủ đô thắng Công An Hà Nội cũng với tỉ số 2-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Các trận còn lại, CLB Hà Nội thua 1-3 Công An TP.HCM, thua 1-4 Sông Lam Nghệ An và 0-1 trước Đà Nẵng.

Còn trước đối thủ mới từ Giải hạng nhất lên là Bắc Ninh, đoàn quân HLV Harry Kewell thắng rất vất vả, khi thoát một bàn thua từ chấm phạt đền trong hiệp một, và phải mãi đến phút 79 mới có bàn thắng giải quyết trận đấu (1-0).

Cứ gặp đội tốp đầu bảng là chơi như lên đồng, nhưng trước các đội yếu hơn hoặc ngang sức thì CLB Hà Nội lại đá trầy trật và hay đánh rơi điểm. Đó là hai bộ mặt đối lập của đội bóng thủ đô, dù chỉ tham dự mỗi đấu trường quốc nội (đã dừng bước sớm ở vòng loại Cúp quốc gia).

Phong độ ấy đặt dấu hỏi lớn về thái độ thi đấu của Hà Nội, gây mối quan ngại về khả năng ưu tiên hoặc chủ quan trước những đối thủ khác nhau.

Tuy nhiên trong cuộc họp báo mới nhất, đại diện ban huấn luyện CLB Hà Nội đã lên tiếng phủ nhận.

"Có người nói chúng tôi thường chỉ đá hay với đội mạnh? Nhưng tôi cho rằng không phải như thế. Chúng tôi đã tìm ra nhiều nguyên nhân. Trận nào chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, nhưng đôi khi không may mắn, đôi khi có xáo trộn như cầu thủ chấn thương hoặc thẻ đỏ", trợ lý HLV Trần Trọng Bình cho biết.

Hai bộ mặt của CLB Hà Nội - Ảnh 2.

HLV Harry Kewell chỉ đạo cầu thủ thi đấu từ khán đài, CLB Hà Nội càng thêm đoàn kết - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngay cả khi CLB Hà Nội thi đấu trận nào cũng với sự quyết tâm như nhau, đúng như phát biểu của đại diện ban huấn luyện đội như trên, thì các kết quả vừa rồi càng gây quan ngại về tính ổn định trong lối chơi, điều mà HLV Harry Kewell đang gặp trắc trở.

Từ đầu mùa, chiến lược gia người Úc luôn tìm cách nhào nặn tập thể với các cựu binh mùa trước với nhóm tân binh mùa này. Dù thủ quân Nguyễn Văn Quyết luôn góp sức gắn kết các thế hệ, CLB Hà Nội cũng vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ các đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Có thể thấy sau 2 giải đấu liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung sa sút phong độ trông thấy. Đỗ Hoàng Hên thậm chí chấn thương, còn Đỗ Duy Mạnh chưa hẹn ngày trở lại.

TIN LIÊN QUAN

Trong hoàn cảnh ấy, CLB Hà Nội trước giờ vẫn luôn khởi đầu chật vật ở thời điểm đầu mỗi mùa giải nhưng vẫn đang tin tưởng, đặt cược vào HLV Harry Kewell. 

"Cầu thủ và HLV chúng tôi đều đang rất đoàn kết, tôi rất tự hào về mọi người", đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

CLB Hà Nội nếu cứ đá như thế này, đội nào đua vô địch cũng sẽ phải e sợ. Nhưng để bứt hẳn lên trên bảng xếp hạng, đoàn quân HLV Kewell cần biết cách điều tiết để không mất điểm trước những đối thủ vừa sức hoặc dưới cơ nữa. 

Hai bộ mặt của CLB Hà Nội - Ảnh 4.Thắng Ninh Bình phút bù giờ, Văn Quyết khẳng định CLB Hà Nội rất đoàn kết

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội khẳng định các cầu thủ rất đoàn kết, tuân thủ và tôn trọng mọi chỉ đạo của HLV trưởng Harry Kewell.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League Hà Nội FC CLB Hà Nội Harry Kewell

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất