Cựu tiền đạo CLB Hà Nội tỏa sáng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhì bảng V-League

Daniel Passira hiện có 5 bàn, 1 kiến tạo - Ảnh: XUÂN THỦY

Tiền đạo Daniel Passira đá chính trong trận CLB Hà Tĩnh làm khách Thanh Hóa. Trước trận này, anh ghi 4 bàn, lập 1 kiến tạo vào lưới các đội Thể Công - Viettel, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng.

Passira tiếp tục duy trì phong độ, khi ghi bàn thắng quan trọng vào phút 81 của trận đấu. Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, Luiz Antonio treo bóng, Daniel Passira đánh đầu loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa, ấn định tỉ số 1-1.

Trước đó, bàn mở tỉ số của Thanh Hóa được ghi vào phút 37, do công của tiền đạo Saliou Guindo sau cú sút xa uy lực rìa vòng cấm.

Với 5 bàn sau 6 trận, Daniel Passira tạm vươn lên tốp 3 chân sút tốt nhất đến hiện tại của V-League 2026 - 2027, cân bằng thành tích của Lucao do Break của Ninh Bình. Người dẫn đầu là Milan Makaric của Hải Phòng (6 bàn).

Phong độ của Passira có thể khiến CLB Hà Nội tiếc nuối khi không giữ anh lại. Hai mùa đá cho Hà Nội, Daniel Passira ghi 15 bàn, kiến tạo 9 bàn ở V-League.

Còn với CLB Hà Tĩnh, 1 điểm quý giá này giúp đoàn quân HLV Phan Như Thuật tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng V-League với 11 điểm.

Vị trí này có thể thay đổi, bởi cùng vòng, CLB Công An Hà Nội, Công An TP.HCM, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình chưa thi đấu. Dù sao đây cũng vẫn là thành tích đáng khích lệ với CLB Hà Tĩnh.