Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cựu tiền đạo CLB Hà Nội tỏa sáng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhì bảng V-League

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Tối 30-10, Daniel Passira ghi bàn giúp CLB Hà Tĩnh hòa Thanh Hóa 1-1, qua đó tạm vươn lên xếp nhì bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 sau lượt trận đầu tiên của vòng 6.

Cựu tiền đạo CLB Hà Nội tỏa sáng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhì bảng V-League - Ảnh 1.

Daniel Passira hiện có 5 bàn, 1 kiến tạo - Ảnh: XUÂN THỦY

Tiền đạo Daniel Passira đá chính trong trận CLB Hà Tĩnh làm khách Thanh Hóa. Trước trận này, anh ghi 4 bàn, lập 1 kiến tạo vào lưới các đội Thể Công - Viettel, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng.

Passira tiếp tục duy trì phong độ, khi ghi bàn thắng quan trọng vào phút 81 của trận đấu. Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, Luiz Antonio treo bóng, Daniel Passira đánh đầu loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thanh Hóa, ấn định tỉ số 1-1.

Trước đó, bàn mở tỉ số của Thanh Hóa được ghi vào phút 37, do công của tiền đạo Saliou Guindo sau cú sút xa uy lực rìa vòng cấm.

Với 5 bàn sau 6 trận, Daniel Passira tạm vươn lên tốp 3 chân sút tốt nhất đến hiện tại của V-League 2026 - 2027, cân bằng thành tích của Lucao do Break của Ninh Bình. Người dẫn đầu là Milan Makaric của Hải Phòng (6 bàn). 

Phong độ của Passira có thể khiến CLB Hà Nội tiếc nuối khi không giữ anh lại. Hai mùa đá cho Hà Nội, Daniel Passira ghi 15 bàn, kiến tạo 9 bàn ở V-League. 

TIN LIÊN QUAN

Còn với CLB Hà Tĩnh, 1 điểm quý giá này giúp đoàn quân HLV Phan Như Thuật tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng V-League với 11 điểm.

Vị trí này có thể thay đổi, bởi cùng vòng, CLB Công An Hà Nội, Công An TP.HCM, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình chưa thi đấu. Dù sao đây cũng vẫn là thành tích đáng khích lệ với CLB Hà Tĩnh. 

Cựu tiền đạo CLB Hà Nội tỏa sáng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhì bảng V-League - Ảnh 3.HLV Thanh Hóa tiếc khi VAR cứu CLB Công An Hà Nội một bàn thua

HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa tiếc khi ông và học trò suýt thắng Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, ở vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CLB Hà Tĩnh daniel passira Thanh Hóa CLB Hà Nội

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất