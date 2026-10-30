CLB Hà Nội - Ninh Bình (hiệp 2) 0-1: Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hà Nội FC (áo xanh) với cầu thủ Ninh Bình - Ảnh: MINH ĐỖ

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League 2026-2027 27 giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy đã nhanh chóng đẩy nhịp độ lên cao ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội bóng đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ, liên tục tung ra các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Và đội bóng khách Ninh Bình chính là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn trước. Phút 16, tận dụng sự lỏng lẻo đến từ hậu vệ đội chủ nhà, cầu thủ trẻ Lê Phát nhanh chân chớp thời cơ, đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ thành Quan Văn Chuẩn để mở tỉ số trận đấu.

Bị dội gáo nước lạnh trên sân nhà, CLB Hà Nội nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, đoàn quân áo tím dường như mất khá nhiều thời gian để xốc lại tinh thần sau bàn thua sớm, khiến các pha lên bóng thiếu đi sự nhịp nhàng cần thiết.

Dẫu vậy, cơ hội nguy hiểm cũng đã đến với đội chủ nhà. Trong những phút cuối hiệp một, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Phạm Xuân Mạnh chọn vị trí cực tốt bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng hậu vệ Thái Bình đã phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu thua cho Ninh Bình. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về phía đội khách Ninh Bình.