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Lịch trực tiếp V-League vòng 6: Hà Nội đấu Ninh Bình

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy là một trong những trận đấu đáng chú ý ở vòng 6 V-League 2026-2027, khi cả hai cùng muốn trở lại sau thất bại.

Lịch trực tiếp V-League vòng 6: Hà Nội đấu Ninh Bình - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp V-League vòng 6: Hà Nội đấu Ninh Bình - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa CLB Hà Nội với Ninh Bình ở vòng 6 V-League diễn ra lúc 19h15 ngày 30-10, trực tiếp trên FPT Play và TV360. Đội bóng thủ đô bước vào vòng này với 6 điểm, đứng thứ 10, trong khi Ninh Bình xếp thứ tư với 10 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm.

Ở vòng trước, Hà Nội thua SHB Đà Nẵng 0-1 trên sân Chi Lăng. Họ phải chơi thiếu người từ phút 18 sau thẻ đỏ của Nguyễn Anh Tiệp, trước khi nhận bàn thua từ pha dứt điểm của Ivan Saponjic cuối hiệp một. Kết quả này khiến Hà Nội không thể nối tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng ở trận derby thủ đô.

Ninh Bình cũng vừa trải qua vòng đấu đáng tiếc khi thua Công An TP.HCM 0-1 ngay trên sân nhà. 

Bàn thắng của Jason Cummings ở phút 90+5 chấm dứt chuỗi bốn trận bất bại của đội bóng cố đô, đồng thời khiến họ mất ngôi đầu.

Vòng 6 còn có cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội lúc 18h ngày 31-10 trên sân Vinh. Cùng giờ, Thép Xanh Nam Định tiếp Thể Công - Viettel tại Thiên Trường, còn Hải Phòng gặp Thành Phố Đồng Nai ở Lạch Tray.

Trận đấu trễ nhất vòng là Công An TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng, diễn ra lúc 18h ngày 1-11 trên sân Bình Dương.

Lịch trực tiếp V-League vòng 6: Hà Nội đấu Ninh Bình - Ảnh 2.Bảng xếp hạng V-League sau vòng 5: Sông Lam Nghệ An lên đứng đầu

Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau khi vòng 5 khép lại.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: lịch trực tiếp V-League công an Hà Nội lịch thi đấu V-League clb hà nội đấu ninh bình V-League

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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