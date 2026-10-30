Lịch trực tiếp V-League vòng 6: Hà Nội đấu Ninh Bình - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa CLB Hà Nội với Ninh Bình ở vòng 6 V-League diễn ra lúc 19h15 ngày 30-10, trực tiếp trên FPT Play và TV360. Đội bóng thủ đô bước vào vòng này với 6 điểm, đứng thứ 10, trong khi Ninh Bình xếp thứ tư với 10 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm.

Ở vòng trước, Hà Nội thua SHB Đà Nẵng 0-1 trên sân Chi Lăng. Họ phải chơi thiếu người từ phút 18 sau thẻ đỏ của Nguyễn Anh Tiệp, trước khi nhận bàn thua từ pha dứt điểm của Ivan Saponjic cuối hiệp một. Kết quả này khiến Hà Nội không thể nối tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng ở trận derby thủ đô.

Ninh Bình cũng vừa trải qua vòng đấu đáng tiếc khi thua Công An TP.HCM 0-1 ngay trên sân nhà.

Bàn thắng của Jason Cummings ở phút 90+5 chấm dứt chuỗi bốn trận bất bại của đội bóng cố đô, đồng thời khiến họ mất ngôi đầu.

Vòng 6 còn có cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội lúc 18h ngày 31-10 trên sân Vinh. Cùng giờ, Thép Xanh Nam Định tiếp Thể Công - Viettel tại Thiên Trường, còn Hải Phòng gặp Thành Phố Đồng Nai ở Lạch Tray.

Trận đấu trễ nhất vòng là Công An TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng, diễn ra lúc 18h ngày 1-11 trên sân Bình Dương.