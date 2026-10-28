Thể Công Viettel - FC Seoul (hiệp 1) 0-3: Do-yun đánh đầu nâng tỉ số

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Sau pha phối hợp tất công rất đẹp mắt, Hwang Do-yun đã đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 cho đội khách FC Seoul. Mời bạn đọc theo dõi diễn biết trên Báo Tuổi Trẻ.

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