Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel gặp FC Seoul - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của Thể Công - Viettel được trực tiếp trên VTV và TV360. Đây là cuộc đối đầu quan trọng với cả hai đội trong hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng.

Thể Công - Viettel mới có 1 điểm, trong khi đại diện Hàn Quốc chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Ở trận ra quân, Thể Công - Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Persib Bandung sau đó khép lại với thất bại 0-1. Bàn thua từ chấm phạt đền khiến đội bóng của HLV Velizar Popov bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí.

Sau hai lượt trận, Thể Công - Viettel đứng thứ ba bảng E, kém Melbourne Victory 3 điểm và đội đầu bảng Persib Bandung 5 điểm.

Khoảng cách này khiến cuộc tiếp đón FC Seoul có ý nghĩa lớn với khả năng đi tiếp của đội bóng quân đội.

FC Seoul cũng chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp: thua Persib Bandung 0-1 và Melbourne Victory 0-3. Đại diện Hàn Quốc chưa ghi bàn, nhận 4 bàn thua và đang đứng cuối bảng. Đây là cơ sở để Thể Công - Viettel nuôi hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà.

Dù vậy, phong độ của đội chủ nhà vẫn là dấu hỏi. Thể Công - Viettel đã trải qua 6 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Muốn giành 3 điểm, thầy trò HLV Popov cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời hạn chế sai sót phòng ngự trước đối thủ cũng đang quyết tâm tìm chiến thắng để giải tỏa áp lực.