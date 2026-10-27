HLV Popov: 'Tôi không thể im lặng nữa'

HLV Popov bức xúc công tác trọng tài ở cúp C2 châu Á - Ảnh: MINH ĐỖ

Trưa 27-10, tại sân vận động Hàng Đẫy, HLV trưởng Velizar Popov dự họp báo trước trận Thể Công - Viettel gặp FC Seoul tại lượt 3 bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027. Trận đấu này diễn ra lúc 19h15 ngày 28-10 theo giờ Việt Nam, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

HLV Popov dành nhiều thời gian để nói về 2 trận trước, nơi ông và học trò hòa Melbourne Victory 1-1 và thua Persib Bandung 0-1. Chiến lược gia này cho rằng công tác trọng tài làm ảnh hưởng đến kết quả của Thể Công - Viettel.

"Vòng bảng AFC Champions League Two không có VAR, nên các kết quả vừa qua không phản ánh đúng chất lượng của chúng tôi. Hai trận vừa rồi, có 4 quyết định của trọng tài gây bất lợi và làm thay đổi hoàn toàn kết cục của Thể Công - Viettel", HLV Popov chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Bulgaria, các tình huống được nói đến là ở trận gặp Melbourne hôm 16-9, Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền phút 14, và Ribamar sút tung lưới đội bạn vào phút 45+1 nhưng không được công nhận bàn thắng. Tiếp đến là trận gặp Persib hôm 14-10, có tình huống Rimario không được công nhận bàn thắng phút 22 và tấm thẻ vàng thứ hai của Paulinho phút 67.

"Tôi đã chọn cách im lặng vì không muốn tìm lý do bào chữa, nhưng giờ đây, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật. Khi các quyết định sai lầm chỉ nhắm vào một phía thì đó không đơn thuần là những sai sót ngẫu nhiên nữa, mà là chủ đích. Những người hiểu bóng đá, hãy kiểm tra những tình huống tôi đề cập và chứng minh tôi sai đi", HLV Popov cho hay.

Ông Popov tiếp tục: "Tôi không thể im lặng nữa, vì im thì chẳng giải quyết được gì, trái lại mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Tôi cần phải bảo vệ đội bóng của mình và cả quốc gia mà tôi đang đại diện. Đó còn là danh dự của bóng đá Việt Nam, chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng".

Thuyền trưởng Thể Công - Viettel không nói nhiều về đối thủ kế tiếp là FC Seoul, chỉ chúc mừng đội này mới giành chức vô địch Hàn Quốc.

"Dù Seoul là ứng viên sáng giá của bảng, chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu hết mình và đặt mục tiêu thắng", HLV Popov cho hay.