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Thể Công - Viettel đấu FC Seoul: Nỗ lực tìm 3 điểm đầu tiên

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Việc FC Seoul đang đắm chìm trong men say chiến thắng có thể mở ra cơ hội để Thể Công - Viettel hướng đến chiến thắng đầu tiên tại sân chơi châu Á.

Thể Công - Viettel đấu FC Seoul: Nỗ lực tìm 3 điểm đầu tiên - Ảnh 1.

Thể Công - Viettel quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên ở cúp C2 châu Á - Ảnh: MINH ĐỖ

19h15 tối nay 28-10 trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công - Viettel đấu FC Seoul (Hàn Quốc) tại lượt 3 bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027. Với điểm tựa sân nhà, đội bóng áo lính quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 2 trận hòa và thua ở đấu trường châu lục.

2 trận trước, Thể Công - Viettel hòa 1-1 Melbourne Victory trên sân nhà, thua 0-1 Persib Bandung tại Indonesia.

Đối thủ sắp tới của đoàn quân HLV Velizar Popov là FC Seoul, đội vừa giành chức vô địch K-League 1. Việc FC Seoul đang đắm chìm trong niềm vui vô địch, sớm kết thúc mục tiêu quốc nội có thể khiến đôi chân cầu thủ trở nên nơi lỏng. Đây sẽ là cơ hội để Thể Công - Viettel nắm bắt.

Trước đội bóng áo lính, Persib Bandung và Melbourne Victory đã làm được điều này. Họ lần lượt đánh bại FC Seoul 1-0 và 3-0 để đẩy đại diện Hàn Quốc xuống đáy bảng sau 2 lượt trận, trong giai đoạn mà đối thủ đang dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch quốc nội.

Tất nhiên, trên lý thuyết FC Seoul vẫn được đánh giá trên trình so với Thể Công - Viettel. HLV Popov vẫn tỏ ra thận trọng và cực kỳ tôn trọng đối thủ.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng FC Seoul khi trở lại ngôi vô địch Hàn Quốc sau 10 năm. Họ đã thể hiện sức mạnh trong 5 vòng gần nhất. Nhưng ở cúp C2 châu Á này, họ thua 2 trận khi sử dụng đội hình dự bị. Điều đó đang tạm đảo lộn tình thế của bảng đấu.

Tuy nhiên, FC Seoul đã mang sang Việt Nam đội hình có cả những cầu thủ chủ chốt. Nên tôi không biết liệu họ sẽ đá với đội hình nào", HLV Velizar Popov chia sẻ ở họp báo trước trận.

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Thuyền trưởng Thể Công - Viettel xác định dù FC Seoul đá với đội hình nào, đội bóng áo lính cũng vẫn sẽ hướng đến mục tiêu tìm chiến thắng. Mục tiêu đó được HLV Popov căn cứ vào phong độ thực tế của chính Thể Công - Viettel và các đội bảng E.

"Kết quả 2 lượt trước chưa phản ánh đúng sức mạnh thực sự của chúng tôi, phần vì phải đá trong thế thiếu người và phần bởi các quyết định gây tranh cãi của công tác trọng tài. Các quyết định sai lầm không phải ngẫu nhiên, nó nhắm vào chúng tôi có chủ đích. Tôi không thể im lặng nữa", HLV Popov chia sẻ.

"Còn với FC Seoul, dù biết họ là đối thủ mạnh tại châu Á, chúng tôi sẽ phải có đấu pháp hợp lý để chiến thắng, nhằm xốc lại tinh thần toàn đội", ông Popov khẳng định.

Ghế HLV Popov đang lung lay

Nếu tính thêm cả thành tích ở V-League, Thể Công - Viettel đang trải qua chuỗi 6 trận liền chưa thắng. Trận gần nhất ở giải quốc nội, đội bóng áo lính hòa tân binh mới lên hạng là Bắc Ninh với tỉ số 2-2 dù được chơi hơn người.

1 điểm này chỉ giúp HLV Popov tạm vơi bớt áp lực. Bởi là đương kim á quân V-League, Thể Công - Viettel đặt mục tiêu rất cao mùa này. Đó là không chỉ giành lại ngôi vương giải VĐQG mà còn là vào vòng trong ở đấu trường C2 châu Á.

Kết quả trận gặp FC Seoul sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội của đội bóng áo lính và có thể định đoạt số phận của ông Popov.

Thể Công - Viettel đấu FC Seoul: Nỗ lực tìm 3 điểm đầu tiên - Ảnh 3.HLV Popov: 'Tôi không thể im lặng nữa'

HLV trưởng Velizar Popov bức xúc chỉ trích chất lượng trọng tài tại AFC Champions League Two 2026 - 2027.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: FC Seoul Sân Hàng Đẫy Thể Công - Viettel Velizar Popov

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