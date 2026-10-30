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Thắng Ninh Bình phút bù giờ, Văn Quyết khẳng định CLB Hà Nội rất đoàn kết

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NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội khẳng định các cầu thủ rất đoàn kết, tuân thủ và tôn trọng mọi chỉ đạo của HLV trưởng Harry Kewell.

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 1.

"Lão tướng" Văn Quyết vẫn thể hiện vai trò quan trọng, gánh vác CLB Hà Nội trong thời điểm khó khăn - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 30-10, CLB Hà Nội ngược dòng đầy cảm xúc, thắng Ninh Bình 2-1 trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 LPBank V-League 2026 - 2027. Bàn ấn định tỉ số của đội bóng thủ đô ghi bởi cầu thủ Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire vào phút 90+2.

Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nói: "Tôi tự hào về các đồng đội. Ninh Bình mạnh, có bàn dẫn trước, nhưng chúng tôi đã bật dậy và giành chiến thắng.

Trước trận này, CLB Hà Nội mất nhiều thứ: HLV trưởng, điểm số ở Đà Nẵng. Nhưng anh em đã vực dậy, tự tin và giúp đỡ lẫn nhau. Chiến thắng này không chỉ dành cho chúng tôi mà còn là ban huấn luyện, cho khán giả".

Thành tích không tốt của CLB Hà Nội từ đầu mùa đặt ra quan ngại về việc nội bộ bất ổn, cùng với đó là những tin đồn về tương lai HLV Harry Kewell. Tuy nhiên Văn Quyết khẳng định các thành viên đội bóng thủ đô đều đang rất đoàn kết.

"Không chỉ HLV trưởng mà tất cả thành viên đều cực kỳ đoàn kết. Chúng tôi nhận chỉ đạo của HLV, bảo ban lẫn nhau trên sân, rằng dù ai cũng muốn cống hiến, cũng phải tôn trọng quyết định của ban huấn luyện. Mọi người đều đã thấy, khi có bàn thắng, cả đội lao ra ăn mừng", Văn Quyết cho hay.

Tại trận này, HLV Harry Kewell ngồi khán đài sân Hàng Đẫy chỉ đạo từ xa chứ không làm nhiệm vụ tại sân khách do bị phạt. Vì thế ông cũng không tham dự họp báo sau trận, trợ lý Trần Trọng Bình trả lời thay.

"HLV Kewell theo dõi trận đấu trực tiếp và luôn có chỉ đạo nhanh, kịp thời cho chúng tôi", ông Bình tiết lộ.

Trước câu hỏi về việc CLB Hà Nội thường chơi tốt trước các đội mạnh, ông Bình phủ nhận: "Không phải như vậy. Đôi khi có những trận đấu thiếu may mắn, xáo trộn nhân sự hoặc thẻ đỏ khiến chúng tôi phải nhận những kết quả chưa như ý".

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Về phần CLB Ninh Bình, việc để thua phút bù giờ khiến HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nuối.

"Khi cầu thủ chúng tôi đang tranh luận liệu có được hưởng đá phạt hay không, thì đội bạn phản công, chuyển trạng thái quá tốt, chúng tôi không áp sát kịp nên để đối thủ sút xa. Chúng tôi còn nhiều điều phải cải thiện, đó là sự tập trung vào những thời điểm nhạy cảm", ông Chu Đình Nghiêm nói.

Một số hình ảnh trận CLB Hà Nội thắng Ninh Bình 2-1 tối 30-10: 

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 2.

Đỗ Duy Mạnh ngồi khán đài không thi đấu vì đang chấn thương - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 3.

HLV Kim Sang Sik dự khán, theo dõi những cầu thủ cũ và tìm kiếm nhân tố mới cho dịp FIFA Days tháng 11 - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 4.

HLV Harry Kewell của CLB Hà Nội chỉ đạo từ khán đài qua điện thoại - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 5.

Tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát ăn mừng bàn thắng thứ ba ở V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 6.

Cảm xúc cầu thủ CLB Hà Nội sau bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 7.

Hoàng Đức, ngôi sao tuyển Việt Nam, tiếc nuối sau hồi còi mãn cuộc - Ảnh: MINH ĐỖ

Văn Quyết: 'CLB Hà Nội đang rất đoàn kết' - Ảnh 9.'Ngoại binh' tỏa sáng giúp CLB Hà Nội giành 3 điểm ngoạn mục trước Ninh Bình

CLB Hà Nội đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Ninh Bình 2-1 trên sân nhà Hàng Đẫy vào đêm 30-10. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Yuval Sade và Aymeric Faurand-Tournaire.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: Văn Quyết CLB Hà Nội CLB Ninh Bình

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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