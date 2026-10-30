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Siêu phẩm phút bù giờ giúp Hà Nội lội ngược dòng trước Ninh Bình

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Tiền đạo vào sân thay người Aymeric lập siêu phẩm không tưởng ở phút bù giờ, giúp CLB Hà Nội lội ngược dòng thắng Ninh Bình với tỉ số 2-1.

Tiền đạo vào sân thay người Aymeric ghi siêu phẩm giúp CLB Hà Nội lội ngược dòng trước Ninh Bình - Video: FPT PLAY

Tối 30-10 tại trận cầu tâm điểm giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026-2027, kịch bản không tưởng đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy.

Đội khách Ninh Bình vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Lê Phát trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 là màn trình diễn bùng nổ của đội chủ nhà.

Phút 64, Hai Long đi bóng lắt léo ở khu vực trung lộ rồi tung ra đường chuyền cho Sade dứt điểm ở cự li gần bên cánh phải.

Bóng đi căng, thủ môn Văn Lâm không thể cản phá và trận đấu trở về vạch xuất phát.

Dù quãng thời gian sau đó chứng kiến nhịp độ trận đấu có phần chùng xuống do thể lực các cầu thủ bị bào mòn, những cơ hội nguy hiểm vẫn liên tục được tạo ra.

Và khi người hâm mộ tưởng chừng như một kết quả hòa đã an bài, sân Hàng Đẫy đã vỡ òa cảm xúc ở phút 91.

Từ khoảnh khắc lóe sáng không tưởng, tiền đạo vào sân thay người Aymeric đã tung cú nã đại bác từ khoảng cách cực xa, vẽ nên một siêu phẩm để đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc CLB Hà Nội hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, quật ngã Ninh Bình để giữ lại 3 điểm ở lại sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V-League 2026-2027.

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Siêu phẩm phút bù giờ giúp Hà Nội lội ngược dòng trước Ninh Bình - Ảnh 2.Cựu tiền đạo CLB Hà Nội tỏa sáng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên nhì bảng V-League

Tối 30-10, Daniel Passira ghi bàn giúp CLB Hà Tĩnh hòa Thanh Hóa 1-1, qua đó tạm vươn lên xếp nhì bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 sau lượt trận đầu tiên của vòng 6.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: CLB Hà Nội Ninh Bình CLB Hà Nội và Ninh Bình V-League Hà Nội

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