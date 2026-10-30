CLB Bắc Ninh thắng Hoàng Anh Gia Lai sau khi được tài trợ hơn trăm tỉ

CLB mới lên hạng là Bắc Ninh đang cho thấy thành tích tương đối đáng nể - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 30-10, CLB Bắc Ninh tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, thuộc vòng 6 LPBank V-League 2026 - 2027.

Với niềm vui được tài trợ 150 tỉ đồng trong 3 mùa giải từ nay đến năm 2029, CLB Bắc Ninh thi đấu rất quyết tâm ngay từ những phút đầu. Dù là tân binh mới lên hạng, đội bóng xứ quan họ khiến đội quân nhà bầu Đức liên tục phải chống đỡ từ đầu trận đến tận phút 90.

Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên cùng các đồng đội ở hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu xuất sắc, cứu thua nhiều bàn mười mươi.

Tuy nhiên, CLB Bắc Ninh kiên trì tấn công trong thời gian bù giờ và được đền đáp bằng bàn thắng rất muộn. Phút 90+5, hậu vệ Nguyễn Văn Đạt chọc khe bổng, tiền đạo Rafael Santos băng xuống nhận bóng uy hiếp khung thành Hoàng Anh Gia Lai và bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Brenner Marlos lừa được thủ môn Trung Kiên, ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 vào phút 90+9.

Kết quả này giúp CLB Bắc Ninh tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027. Hoàng Anh Gia Lai bị đẩy xuống vị trí áp chót (13/14 đội).

Thủ môn Nguyễn Văn Công của CLB Bắc Ninh chia sẻ: "Toàn đội đã vượt qua được áp lực của trận đấu, thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc.

Việc thiếu HLV trưởng (do án phạt) trận này không ảnh hưởng nhiều vì toàn đội đã họp đấu pháp kỹ lưỡng trước trận".

Trước khi thắng Hoàng Anh Gia Lai, CLB Bắc Ninh đã gây bất ngờ khi thắng Công An TP.HCM, hòa Đồng Nai và Thể Công - Viettel. Đó là thành tích đáng khích lệ với đội vừa mới lên hạng.