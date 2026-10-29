Bóng đá Việt Nam đứng trên Thái Lan ở AFC Champions League Elite

Công An Hà Nội tạm xếp trên các đại diện bóng đá Thái Lan ở đấu trường châu Á - Ảnh: AFC

Sau 3 lượt đấu đầu tiên ở AFC Champions League Elite, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam là Công An Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Thái Lan có đến 3 đại diện nhưng chưa giành nổi chiến thắng nào. Cụ thể, Buriram hòa 2 thua 1, trong khi Ratchaburi thua 2 hòa 1, còn Thai Port toàn thua cả 3 trận.

Với thành tích này, các CLB Thái Lan chiếm 3/6 vị trí cuối bảng xếp hạng. Đây là thành tích không hề mong muốn với các CLB Thái Lan tại đấu trường châu Á.

Trong vài năm qua, bóng đá Thái Lan gây khá nhiều ấn tượng ở cúp châu Á. Điều đó giúp họ có đến 3 đại diện ở AFC Champions League Elite.

Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite khu vực phía đông sau lượt trận thứ ba - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ các đội bóng Thái Lan lại chưa giành nổi chiến thắng nào sau 3 trận đấu ở vòng phân hạng đấu trường cao nhất cấp CLB châu Á năm nay.

Các đội bóng Thái Lan vẫn còn 5 trận đấu nữa để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, với màn chạy đà này, nhiều CĐV xứ chùa vàng tỏ ra bi quan với khả năng đi tiếp của các CLB Thái Lan.

Mùa trước, Thái Lan chỉ có Buriram dự vòng phân hạng AFC Champions League Elite và đội bóng này đã tiến đến tứ kết của giải.