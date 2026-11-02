Báo Thái Lan than vãn thiếu quân, lo khó sang Việt Nam dự giải

U23 Thái Lan chuẩn bị sang Việt Nam đá giải giao hữu - Ảnh: FAT

Báo SiamSport của Thái Lan mới đây đăng bài phản ánh tình cảnh khó khăn của các đội bóng đá nước nhà, trước thềm giải truyền thống King's Cup 2026 (cấp đội tuyển) cũng như giải đấu giao hữu cho cấp độ U23.

Theo đó, dù đã gửi danh sách triệu tập đến các CLB, HLV Anthony Hudson ban đầu chỉ nhận được sự chấp thuận đối với chưa đến một nửa số cầu thủ mong muốn.

SiamSport cho biết nhiều CLB Thái Lan không muốn nhả trụ cột vì lịch thi đấu quốc tế quá dày đặc. Đặc biệt, Buriram United, Ratchaburi và Port FC đều có lịch thi đấu tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) vào ngày 18 và 19-11.

Trong đó, Buriram United phải đến Việt Nam gặp CLB Công An TP.HCM ngày 18-11, chỉ một ngày sau trận cuối cùng của King's Cup.

Điều này khiến các CLB lo ngại cầu thủ không đủ thời gian hồi phục thể lực và di chuyển, nhất là khi họ phải thi đấu ở nước ngoài ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ đội tuyển.

Tuy nhiên, khó khăn phần nào được tháo gỡ nhờ sự can thiệp của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang.

SiamSport cập nhật vào ngày 1-10 rằng bà Nualphan đã trực tiếp thương lượng với các CLB trong và ngoài nước, qua đó nhận được sự đồng ý đối với hơn 80% lực lượng nòng cốt mà ban huấn luyện mong muốn.

Dù vậy, những lo ngại về lịch thi đấu vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt với đội U23 Thái Lan chuẩn bị sang Việt Nam dự Giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026.

Trước đó, chương trình bình luận Kleer Rim Sen của Thairath Sport đã dùng cụm từ mang nghĩa "đáng thông cảm" khi đề cập hoàn cảnh của U23 Thái Lan.

Theo Thairath, lịch thi đấu của giải tại Việt Nam quá dày, khiến đội bóng dưới quyền HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul gần như không có thời gian tập luyện, lắp ráp đội hình.

Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku, với bốn đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

HLV Hudson lại gặp khó trong việc triệu tập lực lượng mạnh nhất - Ảnh: FAT

U23 Thái Lan gặp chủ nhà Việt Nam lúc 19h ngày 10-11, tiếp đó gặp Qatar ngày 12-11 và Singapore ngày 14-11.

Như vậy, đội bóng Thái Lan phải chơi ba trận trong năm ngày, chỉ được nghỉ một ngày giữa các trận. Thairath đặt câu hỏi FAT và ban huấn luyện sẽ giải quyết bài toán chuẩn bị chiến thuật, hồi phục thể lực như thế nào.

Nhưng cũng cần phải nói rằng, lịch thi đấu dày đặc áp dụng đều với ba đội còn lại, trong đó có U23 Việt Nam. Việc truyền thông Thái Lan kêu ca vấn đề thể lực còn đến từ lịch thi đấu quá dày đặc của cấp CLB.

Hai câu chuyện cho thấy bóng đá Thái Lan đang chịu sức ép lớn trong việc cân đối lịch thi đấu và quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia, các đội trẻ với CLB.

Giải giao hữu tại Gia Lai cũng là dịp để U23 Thái Lan chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34 năm 2027.