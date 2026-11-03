HLV Carrick nói về tin đồn bị Man United sa thải trước trận gặp Roma

Ông Carrick đáp trả đanh thép khi bị phóng viên hỏi về tin đồn Man United sa thải HLV - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 4-11, HLV Carrick cùng các học trò Man United sẽ tiếp đón đội khách AS Roma trên sân nhà Old Trafford tại lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Truyền thông Anh liên tục râm ran đồn đoán rằng đợt tập trung FIFA Days sắp tới (sau hai trận gặp Roma và Aston Villa) sẽ là thời điểm ban lãnh đạo Man United "trảm" HLV Carrick nếu Quỷ đỏ không cải thiện thành tích.

Trước câu hỏi liệu đây có phải là hai trận đấu cuối cùng để cứu vãn công việc của mình hay không, Carrick thẳng thừng phủ nhận:

"Không, hoàn toàn không. Bạn chẳng bao giờ nhìn trước được tương lai hay biết điều gì sẽ xảy ra. Sức ép không làm thay đổi cách làm việc của tôi, ngược lại nó càng thôi thúc tôi tìm giải pháp giúp các cầu thủ phát huy năng lực".

Nhà cầm quân sinh năm 1981 thậm chí thừa nhận sự háo hức của ông có thể khiến nhiều người thấy điên rồ trong bối cảnh đội bóng liên tục sẩy chân, nhưng ông khẳng định đội đang hướng tới việc biến đêm nay thành "một khoảnh khắc đáng nhớ".

Bênh vực Lisandro Martinez và cam kết về sự đoàn kết của cầu thủ Man United

Bên cạnh tương lai của huấn luyện viên trưởng, thái độ và sự tận tâm của các ngôi sao - đặc biệt là Lisandro Martinez cũng là tâm điểm bàn tán.

Trung vệ người Argentina vừa nhận thẻ đỏ tai hại vì những hành vi nóng nảy trong thất bại 0-2 trước Chelsea, chưa kể những lùm xùm công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB trước đó.

Hậu vệ Lisandro Martinez (giữa) bị đặt nghi vấn về tinh thần cống hiến cho Man United khi nhận tấm thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea - Ảnh: REUTERS

Thế nhưng, Carrick kiên quyết bảo vệ cậu học trò: "Tôi hoàn toàn không lo lắng về sự tận tâm. Trong bóng đá, đôi khi cầu thủ mắc sai lầm, đưa ra quyết định bốc đồng hoặc không may mắn. Nhưng sự cam kết cống hiến của họ với màu áo này là điều không phải bàn cãi".

Trước thắc mắc về việc Martinez và đội trưởng Bruno Fernandes đều sắp bước vào năm cuối hợp đồng, chiến lược gia người Anh giữ thái độ thận trọng: "Khi mọi chuyện được chốt hạ, CLB sẽ đưa ra thông báo chính thức".

Ký ức đáng nhớ và sự hậu thuẫn từ phòng thay đồ

Cuộc đối đầu với AS Roma tại Old Trafford cũng gợi lại một trong những cột mốc huy hoàng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Carrick.

Cụ thể, cú đúp của Carrick góp phần giúp Man United chiến thắng hủy diệt 7-1 trước chính đối thủ này vào tháng 4-2007. Lấy cảm hứng từ ký ức ấy, Carrick muốn các học trò tìm lại tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất.

Sự ủng hộ dành cho chiến lược gia 45 tuổi cũng được thể hiện rõ qua lời phát biểu của tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo tại phòng họp báo.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington khẳng định các cầu thủ phải tự đứng ra chịu trách nhiệm và đáp lại lòng tin của HLV bằng hành động trên sân:

"Tôi rất biết ơn sự tin tưởng của HLV. Ông ấy thấu hiểu lịch sử CLB và biết cách chiến thắng. Chúng tôi biết mình cần phải cải thiện kết quả để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, thay vì chỉ biết chờ đợi sự bao dung khi đội bóng thi đấu bết bát".