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Yamal, Raphinha lập cú đúp giúp Barca hủy diệt Deportivo Alaves

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QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal tỏa sáng với 1 pha kiến tạo và 2 bàn thắng giúp Barca đè bẹp Deportivo Alaves 6-1 rạng sáng 1-11 ở vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).

Yamal, Raphinha lập cú đúp giúp Barca hủy diệt Deportivo Alaves - Ảnh 2.

Yamal và Raphinha đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Deportivo Alaves - Ảnh: REUTERS

Sau những thất bại trước Real Madrid và Paris Saint Germain, Barca đã trút giận lên khung thành của Deportivo Alaves với một chiến hủy diệt tại Nou Camp. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Barca đã tràn lên tấn công và có bàn thắng mở tỉ số chỉ sau 8 phút, khi Fermín Lopez thực hiện đường chuyền ngang dọn cỗ cho Raphinha sút bóng vào lưới trống buộc thủ môn Sivera vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên.  

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Barca càng chơi hưng phấn và Lamine Yamal đã kiến tạo cho Fermin Lopez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 24. Sau đó Raphinha và Yamal đã lần lượt lập công ở phút 41 và 45+1 để khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 4-0 cho Barca. 

Trong 45 phút còn lại, Barca tiếp tục chơi áp đảo hoàn toàn và ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Yamal phút 64 và Anthony Gordon phút 81 để nâng tỉ số lên đúng bằng một ván tennis 6-0. Đến phút 84, Mariano Díaz lập công ghi bàn thắng dự cho Deportivo Alaves.

Với chiến thắng đậm đà 6-1, Barca tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai Atletico Madrid và hơn 6 điểm so với đại kình địch Real Madrid. 

Yamal tỏa sáng giúp Barca hủy diệt Deportivo Alaves - Ảnh 2.Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 1-11

Ngày 1-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu có khả năng định đoạt giai đoạn vòng bảng.

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    Chủ đề: La Liga Raphinha Real madrid barcelona Yamal

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