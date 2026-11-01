Yamal, Raphinha lập cú đúp giúp Barca hủy diệt Deportivo Alaves

Yamal và Raphinha đã ghi 4 bàn thắng vào lưới Deportivo Alaves - Ảnh: REUTERS

Sau những thất bại trước Real Madrid và Paris Saint Germain, Barca đã trút giận lên khung thành của Deportivo Alaves với một chiến hủy diệt tại Nou Camp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Barca đã tràn lên tấn công và có bàn thắng mở tỉ số chỉ sau 8 phút, khi Fermín Lopez thực hiện đường chuyền ngang dọn cỗ cho Raphinha sút bóng vào lưới trống buộc thủ môn Sivera vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Barca càng chơi hưng phấn và Lamine Yamal đã kiến tạo cho Fermin Lopez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 24. Sau đó Raphinha và Yamal đã lần lượt lập công ở phút 41 và 45+1 để khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 4-0 cho Barca.

Trong 45 phút còn lại, Barca tiếp tục chơi áp đảo hoàn toàn và ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Yamal phút 64 và Anthony Gordon phút 81 để nâng tỉ số lên đúng bằng một ván tennis 6-0. Đến phút 84, Mariano Díaz lập công ghi bàn thắng dự cho Deportivo Alaves.

Với chiến thắng đậm đà 6-1, Barca tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai Atletico Madrid và hơn 6 điểm so với đại kình địch Real Madrid.