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Thể Công - Viettel thông báo chia tay HLV Popov sau trận thua

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

CLB Thể Công - Viettel thông báo chia tay HLV trưởng Velizar Popov ngay sau trận thua Thép Xanh Nam Định tại vòng 6 V-League 2026 - 2027 tối 31-10.

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HLV Velizar Popov chia tay Thể Công - Viettel - Ảnh: MINH ĐỖ

"HLV Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn HLV Popov vì những đóng góp cho Thể Công - Viettel trong chặng đường đã qua. Chúc ông cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc", thông tin từ trang chủ Thể Công - Viettel. 

Lãnh đạo đội bóng áo lính và HLV Popov đã đưa ra quyết định đường ai nấy đi ngay tại Ninh Bình, khi toàn đội chưa về bản doanh tại Hà Nội. Ghế HLV trưởng hiện tại đang để trống, và đội bóng tạm thời chưa bổ nhiệm ai lên tạm quyền, trước khi đón chiến lược gia mới. 

Trận thua ngược 1-3 của CLB Thể Công - Viettel trước Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường tại vòng 6 V-League là giọt nước tràn ly, sau chuỗi thành tích bết bát giai đoạn vừa rồi: đá 9 trận, chỉ thắng 1.

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6 trận đã đấu ở V-League, Thể Công - Viettel chỉ thắng ở vòng đầu trước TP Đồng Nai, còn lại toàn hòa và thua trước Công An Hà Nội, Hà Tĩnh, Công An TP.HCM, Bắc Ninh và Thép Xanh Nam Định. 

Còn tại AFC Champions League Two, Thể Công - Viettel vẫn chưa thắng sau 3 trận, là trận hòa Melbourne Victory, thua Persib Bandung và FC Seoul. 

Đó là kết quả không tương xứng với sự đầu tư và tham vọng của Thể Công - Viettel mùa này. 

Không chỉ thành tích tệ, Thể Công - Viettel còn gây thất vọng bởi lối đá nhạt nhòa, thiếu ý tưởng. Là HLV trưởng, HLV Popov chịu trách nhiệm. Và ông cũng từng nhận trách nhiệm về mình trong các cuộc họp báo gần đây. 

HLV Velizar Popov ký hợp đồng với Thể Công - Viettel từ tháng 4-2025, còn thời hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2026 - 2027. Ngay mùa đầu dẫn dắt, ông giúp đội bóng áo lính giành á quân V-League kèm suất dự cúp C2 châu Á.

Trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1976 người Bulgaria từng đưa bóng đá Thanh Hóa lên tầm cao mới, với 2 lần đoạt Cúp quốc gia (mùa 2023 và 2023 - 2024), 1 lần đoạt Siêu cúp quốc gia (mùa 2023).

- Ảnh 3.Video: Pha phạt góc khó hiểu khiến Thể Công - Viettel trả giá

Ở phút bù giờ cuối cùng, thủ thành Văn Việt (Thể Công - Viettel) dâng cao tham gia tấn công. Tuy nhiên pha đá phạt góc không chính xác của Thể Công - Viettel đã tạo điều kiện cho Nam Định ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Velizar Popov Chia tay V-LEAGUE Thể Công - Viettel

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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