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Video: Pha phạt góc khó hiểu khiến Thể Công - Viettel trả giá

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Ở phút bù giờ cuối cùng, thủ thành Văn Việt (Thể Công - Viettel) dâng cao tham gia tấn công. Tuy nhiên pha đá phạt góc không chính xác của Thể Công - Viettel đã tạo điều kiện cho Nam Định ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Nam Định ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 từ sai lầm của Thể Công - Viettel - Nguồn: FPT PLAY

Tối 31-10, Thể Công - Viettel làm khách đến sân Thiên Trường để đối đầu với Thép Xanh Nam Định ở vòng 6 LPBank V-League 2026-2027. Thầy trò HLV Popov sớm có bàn mở tỉ số nhưng lại nhận thẻ đỏ và đánh mất lợi thế ở hiệp 2.

Trong lúc đang bị Nam Định dẫn trước 2-1, Thể Công - Viettel được hưởng quả phạt góc ở phút 90+6 (phút bù giờ cuối cùng). Đây là cơ hội cuối cùng để đội khách tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nên toàn bộ đội hình Thể Công - Viettel đều tham gia tình huống này, bao gồm cả thủ môn Văn Việt.

Thay vì treo thẳng bóng vào vòng cấm nơi có đông cầu thủ đội khách thì Khuất Văn Khang lại quyết định chuyền bóng cho Nguyễn Văn Tú ở xa vòng cấm. Pha đánh đầu lái bóng của Văn Tú sau đó đi không chính xác tạo điều kiện cho Nam Định phản công.

Sau vài đường chuyền, tiền đạo Trần Ngọc Sơn thoát xuống trong khi thủ môn Văn Việt vẫn chưa về kịp. Chớp lấy cơ hội, tiền đạo Thép Xanh Nam Định tung cú dứt điểm ở khoảng cách 40m vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Trước đó, đoàn quân HLV Popov đã thi đấu rất tốt trong 45 phút đầu tiên và dẫn trước đội chủ nhà 1-0 nhờ bàn thắng của Wesley Nata ở phút thứ 8. Tuy nhiên bước ngoặt diễn ra đầu hiệp 2 khi Paulinho nhận thẻ đỏ rời sân khiến Thể Công - Viettel mất người.

Tận dụng tốt lợi thế hơn người, Nam Định ghi hai bàn trong thời gian thi đấu chính thức và kết liễu đối thủ ở phút bù giờ cuối cùng.

Với chiến thắng này, Nam Định tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Trong khi đó, thầy trò HLV Popov có trận thứ 8 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Video: Pha phạt góc khó hiểu khiến Thể Công - Viettel trả giá - Ảnh 2.Ngược dòng trước 10 người Thể Công - Viettel, Nam Định lên đầu bảng V-League

Tối 31-10, tại vòng 6 V-League 2026-2027, Nam Định có màn ngược dòng trước Thể Công - Viettel với tỉ số 3-1, qua đó chiếm lấy ngôi đầu bảng.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: Wesley Nata Popov Nam Định Thể Công Trần Ngọc Sơn

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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