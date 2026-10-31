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Đình Bắc mờ nhạt, Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Dù được thi đấu hơn người, CLB Công An Hà Nội vẫn không thắng được Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V-League 2026 - 2027. Còn ngôi sao Đình Bắc đá chính nhưng thi đấu mờ nhạt.

Đình Bắc tịt ngòi, Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An - Ảnh 1.

Sông Lam Nghệ An nối dài mạch bất bại ở V-League 2026 - 2027 - Ảnh: SLNA

Tối 31-10, CLB Công An Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh thuộc vòng 6 LPBank V-League 2026 - 2027.

Sau trận thắng gần nhất ở cúp C1 châu Á, HLV Alexandre Polking xoay tua đội hình, sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, đồng thời đưa tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở lại đội hình xuất phát.

Dù vậy, Đình Bắc gặp nhiều khó khăn khi phải đương đầu với đội bóng quê hương. Anh liên tục được "chăm sóc" rất kỹ bởi chính những người đồng đội của mình ở các đội tuyển trẻ quốc gia, trong đó có trung vệ Lê Nguyên Hoàng, hay tiền vệ Nguyễn Quang Vinh.

Sông Lam Nghệ An tiếp tục mang đến bất ngờ, khẳng định vì sao họ đang đứng đầu bảng trước vòng này, bằng bàn mở tỉ số cuối hiệp một.

Phút 41, từ pha tấn công bên cánh phải, tiền vệ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh chuyền bóng thuận lợi để Luiz Guilherme Vieira Da Silva dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa Sông Lam Nghệ An dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, CLB Công An Hà Nội mới gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Leo Artur và Frans Putros được tung vào sân. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 70, Leo Artur ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 sau pha làm tường chuyền bóng của Brayan Perea.

Sức ép của CLB Công An Hà Nội khiến Sông Lam Nghệ An bị mất người ở phút 76, khi Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Chơi hơn người, đoàn quân HLV Polking lại không thể thêm một lần sút tung mành lưới đối phương.

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Cầu thủ được kỳ vọng nhất là Đình Bắc có một số cơ hội ở các phút 86 và 90+8, nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm ở phút 90+2.

Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An hòa CLB Công An Hà Nội 1-1. Sau lượt trận này, hai đội lần lượt đứng thứ hai và ba trên bảng xếp hạng, do Thép Xanh Nam Định đã vươn lên chiếm ngôi đầu sau trận thắng Thể Công - Viettel.

Đình Bắc tịt ngòi, Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An - Ảnh 3.Thăng hoa và đứng đầu bảng, Sông Lam Nghệ An có cản được CLB Công An Hà Nội?

Sông Lam Nghệ An, hiện tượng V-League với ngôi đầu bảng sau 5 vòng bất bại, sẽ đấu với Công An Hà Nội trên sân Vinh ở vòng 6.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Sông Lam Nghệ An Nguyễn Đình Bắc công an Hà Nội

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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