Thăng hoa và đứng đầu bảng, Sông Lam Nghệ An có cản được CLB Công An Hà Nội?

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đang bất bại ở V-League - Ảnh: MINH ĐỖ

18h tối 31-10, Sông Lam Nghệ An tiếp đón nhà đương kim vô địch Công An Hà Nội trên sân nhà tại vòng 6 LPBank V-League 2026 - 2027. Kết quả trận này sẽ "định nghĩa" lại ngôi đầu bảng, rằng liệu Sông Lam Nghệ An có tiếp tục sắm vai chú ngựa ô, hay Công An Hà Nội mới là "ông trùm" thực sự tại giải vô địch quốc gia.

Thường xuyên đua trụ hạng các mùa trước, tài chính không dồi dào, Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ ở V-League 2026 - 2027 khi đứng đầu bảng xếp hạng sau 5 trận bất bại. Họ có 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa, hơn CLB Công An Hà Nội 1 điểm.

Là đội duy nhất chưa thua trận nào, Sông Lam Nghệ An đang có phong độ rất cao với sự thăng hoa của dàn cầu thủ trẻ trung, phần lớn trưởng thành từ lò đào tạo địa phương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An lần lượt thắng Bắc Ninh 1-0, thắng CLB Hà Nội 4-1, hòa Công An TP.HCM 1-1, hòa Hà Tĩnh 2-2 và thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0.

Thắng được Hà Nội, cầm hòa được Công An TP.HCM, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến 1 điểm trước Công An Hà Nội, thậm chí là kịch bản điên rồ hơn.

Lý do là bởi Công An Hà Nội đang phải chia sức đá nhiều đấu trường, các cầu thủ khó đảm bảo 100% thể trạng và phong độ.

CLB Công An Hà Nội (áo đỏ) vừa trải qua mạch 2 trận không thắng ở V-League - Ảnh: MINH ĐỖ

2 vòng gần nhất ở V-League, đoàn quân HLV Polking đều không thắng. Đó là trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội và trận hòa Thanh Hóa 1-1. Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể tiếp bước Hà Nội và Thanh Hóa, gây ra nhiều khó khăn cho Công An Hà Nội.

Mới đây, CLB Công An Hà Nội vừa bung hết sức trước Cảng Thượng Hải để giành lấy chiến thắng 3-2 ngay trên đất Trung Quốc, có 3 điểm đầu tiên ở AFC Champions League Elite. Sự hưng phấn sau niềm vui chiến thắng ở cúp châu Á là con dao hai lưỡi. Nó hoặc sẽ giúp đoàn quân HLV Polking tự tin lấy lại vị thế đương kim vô địch V-League, hoặc khiến đội bóng sa lầy.

Sông Lam Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn trong bối cảnh CLB Công An Hà Nội mệt mỏi, nhưng việc họ có nắm bắt được hay không, câu trả lời nằm ở 90 phút trên sân Vinh.

CLB Công An Hà Nội chưa chắc có sự phục vụ của ngôi sao Nguyễn Đình Bắc cho trận này. Ở trận đấu trước, Đình Bắc không đi Trung Quốc dự cúp châu Á, được HLV Polking tạo điều kiện ở nhà nghỉ ngơi. Khả năng ra sân ngay ở vòng 6 V-League của Bắc đang bỏ ngỏ.

Nhưng dù không có Đình Bắc, CLB Công An Hà Nội vẫn rất mạnh với những hảo thủ khác trên hàng công như Leo Artur, Alan Grafite, Bryan Perea hay Nguyễn Quang Hải.

Đó sẽ là thử thách khó khăn với dàn cầu thủ trẻ trung của Sông Lam Nghệ An.