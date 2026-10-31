Mạng xã hội bàn tán màn tái ngộ, Đình Bắc sẽ làm đau lòng thầy cũ Văn Sỹ Sơn?

Đình Bắc ăn mừng hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy ở V-League 2025-2026 - Ảnh: VPF

18h hôm nay (31-10), đội đầu bảng CLB Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đương kim vô địch Công An Hà Nội ở vòng 6 V-League 2026-2027 trên sân Vinh.

Không chỉ là cuộc đối đầu thú vị giữa đội bóng trẻ trung Sông Lam Nghệ An và dàn sao Công An Hà Nội, đây còn là màn tái ngộ đáng chú ý giữa tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và HLV Văn Sỹ Sơn.

Mỗi khi hai thầy trò cũ này tái ngộ, mạng xã hội lại có nhiều ý kiến bàn tán nhắc lại "những vết thương" xưa và dự đoán kết quả trận đấu.

Cuộc chạm trán gây chú ý

Sau 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An là đội bóng duy nhất bất bại (3 thắng và 2 hòa), qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng. Từ một đội bóng không được đánh giá cao trước mùa giải, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã tạo nên bất ngờ bằng lối chơi gắn kết và khả năng tổ chức chiến thuật hiệu quả.

Vì vậy, đánh bại Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh lúc này là điều không hề đơn giản đối với Công An Hà Nội, đội bóng đang đứng hạng 4 với 10 điểm.



Đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc - tiền đạo sẽ có dịp đối đầu với đội bóng quê hương lẫn người thầy cũ Văn Sỹ Sơn từng dẫn dắt anh tại CLB Quảng Nam.

Ngày trẻ, Đình Bắc từng bị lò Sông Lam Nghệ An loại vì hạn chế thể hình và sau đó gia nhập CLB Quảng Nam. Khi lên đội một, Đình Bắc từng bị HLV Văn Sỹ Sơn kỷ luật đưa xuống đội trẻ nhằm giúp cậu học trò điều chỉnh thái độ tập luyện và thi đấu.

Việc kỷ luật vào tháng 2-2024 đã làm xôn xao dư luận khi đó, nhưng lại giúp Đình Bắc trưởng thành, và rồi trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam như hiện tại dù mới 22 tuổi.

HLV Văn Sỹ Sơn liệu sẽ tiếp tục đưa CLB Sông Lam Nghệ An bay cao ở V-League 2026-2027? - Ảnh: SLNA FC

Sau hat-trick sẽ tiếp tục làm đau lòng thầy cũ?



Đây không phải là lần đầu tiên Đình Bắc đối đầu với CLB Sông Lam Nghệ An hay với người thầy cũ Văn Sỹ Sơn.

Mùa trước, CLB Công An Hà Nội đã hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 tại Vinh trong ngày HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt đội bóng xứ Nghệ và sau đó thắng 4-2 tại sân Hàng Đẫy. Đình Bắc không ghi bàn ở trận lượt đi mà nhận 1 thẻ vàng, nhưng đã lập hat-trick trong trận lượt về.

Lần này, cuộc đối đầu giữa Đình Bắc với đội bóng quê hương lại đầy thử thách và đáng chờ đợi hơn nhiều. Bởi CLB Sông Lam Nghệ An đang đạt phong độ cao hơn bao giờ hết và khiến người hâm mộ xứ Nghệ "phát cuồng" đổ xô săn vé vào sân sau nhiều năm trầm lắng.

Đình Bắc vừa giải tỏa cơn khát bàn thắng tại V-League 2026-2027 bằng pha lập công trong trận hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5.

Anh sau đó không cùng CLB Công An Hà Nội sang Trung Quốc gặp Shanghai Port tại AFC Champions League Elite 2026-2027 vì chấn thương nhẹ. Và giờ, Đình Bắc đã sẵn sàng để trở lại trong trận gặp Sông Lam Nghệ An.

Nếu có thể ra sân và ghi bàn giúp CLB Công An Hà Nội giành chiến thắng, Đình Bắc sẽ có ngày trở về quê hương đáng nhớ, đồng thời làm đau lòng người thầy cũ. Nhưng biết đâu, HLV Văn Sỹ Sơn có thể "vô hiệu hóa" được cậu học trò cũ hoặc giúp Sông Lam Nghệ An chiến thắng.

Nhưng dù thế nào, ngày Đình Bắc trở lại quê hương và đối đầu thầy cũ vẫn rất đáng chờ đợi.

Đánh bại đội bóng Trung Quốc, Công An Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Elite Chiều 27-10, Công An Hà Nội đã đánh bại Shanghai Port 3-2 trên sân khách ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite.



