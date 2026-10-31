Cơ hội cuối cho HLV Việt Thắng?

HLV Việt Thắng thất vọng sau khi CLB Thành phố Đồng Nai thua Nam Định 0-4 trên sân Bình Phước - Ảnh: ANH KHOA

18h ngày 31-10, CLB Thành phố Đồng Nai sẽ gặp chủ nhà Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với đội khách cũng như cá nhân HLV Nguyễn Việt Thắng.



Bởi sau 5 trận, CLB Thành phố Đồng Nai mới có 1 điểm, thủng lưới 10 bàn và chưa ghi được bàn nào. Kết quả đó khiến HLV Việt Thắng bày tỏ ý định từ chức nhưng vẫn được lãnh đạo CLB tin tưởng và động viên tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Tuy nhiên, không lãnh đạo CLB nào cứ mãi lạc quan không cần phải thay HLV nếu như đội bóng của mình cứ nối dài chuỗi trận không thắng và càng chìm sâu xuống cuối bảng. Kết quả trước CLB Hải Phòng vì thế sẽ gần như quyết định tương lai của HLV Việt Thắng.

CLB Hải Phòng được đánh giá cao hơn

So về lực lượng, CLB Hải Phòng không quá vượt trội so với CLB Thành phố Đồng Nai. Nhưng sức trẻ và ngoại binh chất lượng chính là sự khác biệt lớn giữa 2 đội.

CLB Hải Phòng có độ tuổi trung bình chưa đến 27 tuổi, có 2 chân sút ngoại đang nằm ở nhóm ghi bàn hàng đầu của giải là Milan Makaric (6 bàn) và Tagueu Joel (4 bàn). Còn CLB Thành phố Đồng Nai thì quá già cỗi với độ tuổi trung bình gần 30 tuổi, ngoại binh đều mờ nhạt.

Tiền đạo Vulic Milos vẫn chưa thể ghi bàn cho CLB Thành phố Đồng Nai - Ảnh: ANH KHOA

Quan trọng hơn, tinh thần của các cầu thủ Thành phố Đồng Nai đang nặng trĩu sau chuỗi kết quả không tốt. Đá trên sân nhà ở lượt trước, các cầu thủ đều chơi căng cứng và nhận thất bại đậm đà 0-4 trước Nam Định.

"Khi số điểm ít rồi thì sự căng cứng xuất hiện, tôi nghĩ vấn đề ở đây là cải thiện tâm lý. Đương nhiên, bóng đá phải có điểm số thì mới có tâm lý tốt được", HLV Việt Thắng thừa nhận.

Thua nữa thì khó

Trên thực tế, CLB Hải Phòng cũng không phải là đối thủ không thể đánh bại. Phong độ trồi sụt của đội bóng đất cảng (thắng thua xen kẽ) chính là điều mà thầy trò HLV Việt Thắng có thể khai thác trong hành trình tìm chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Đặc biệt là phong độ khi chơi trên sân nhà của CLB Hải Phòng. Hai trận chơi trên sân Lạch Tray kể từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành đều thua trước Ninh Bình 1-4 và Thanh Hóa 1-2. Tuy nhiên, kết quả đó cũng buộc CLB Hải Phòng phải đánh bại Thành phố Đồng Nai để có trận thắng đầu tiên trên sân nhà.

Đối đầu với 2 chân sút ngoại chất lượng Milan Makaric và Tagueu Joel, may mắn cho CLB Thành phố Đồng Nai là có sự trở lại kịp thời của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và hậu vệ Lê Văn Sơn. Cả 2 đã bị treo giò trong 2 trận vừa qua vì thẻ phạt và án kỷ luật, khiến hàng thủ của đội bóng miền Đông Nam Bộ đã yếu càng thêm yếu.

Gia cố hàng thủ để không bị thủng lưới, nhưng vấn đề lớn nhất của HLV Việt Thắng chính là làm sao giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, đồng thời giúp hàng công cả nội lẫn ngoại của mình biết cách ghi bàn. Bởi nếu không, chiến thắng vẫn là điều xa xỉ với CLB Thành phố Đồng Nai.