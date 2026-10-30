HLV Velizar Popov đếm ngày chia tay Thể Công - Viettel

Thể Công - Viettel (áo đỏ) trong trận hòa Bắc Ninh 2-2 ở vòng 5 V-League 2026-2027 - Ảnh: VPF

CLB Thể Công - Viettel vừa thảm bại 0-5 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Seoul FC ở lượt trận thứ 3 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027 hôm 28-10.

Thất bại trước đối thủ mạnh hơn đến từ Hàn Quốc cũng là điều bình thường. Điều đáng nói là CLB Thể Công - Viettel tiếp tục thể hiện lối chơi nhợt nhạt và thiếu sức sống cả ở sân chơi châu lục lẫn quốc nội, khiến người hâm mộ đội bóng áo lính không khỏi thất vọng.

"Xin đừng tra tấn người xem. Tốn tiền mua vé, tốn thời gian, ngồi trước tivi xem hơn tra tấn", đó chỉ là một trong số rất nhiều bình luận của người hâm mộ dành cho màn trình diễn nghèo nàn của CLB Thể Công - Viettel.

Khởi đầu kém nhất lịch sử

Sau 5 trận đầu tiên ở V-League 2026-2027, đương kim á quân Thể Công - Viettel chỉ kiếm được 4 điểm. Đây là khởi đầu kém nhất của đội bóng này kể từ khi trở lại V-League 2019.

Sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thành phố Đồng Nai ở trận ra quân V-League 2026-2027, CLB Thể Công - Viettel đã có liền 7 trận liên tiếp không thắng ở cả V-League lẫn AFC Champions League Two. Trong đó hết 3 trận thua và 1 trận hòa ở V-League dù luôn đá hơn người.

Kết quả là từ ứng viên vô địch, đoàn quân của HLV Velizar Popov giờ đang đứng hạng 12/14 đội, chỉ còn hơn đội cuối bảng Thành phố Đồng Nai có 2 điểm.

Khó khăn về lực lượng - có nhiều cầu thủ chấn thương - có thể phần nào lý giải cho thất bại của CLB Thể Công - Viettel khi gặp đối thủ mạnh như Công An Hà Nội hoặc có lối chơi khó chịu như Công An TP.HCM.

Nhưng ngay cả khi đối đầu với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như tân binh Bắc Ninh hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Thể Công - Viettel vẫn không thể thắng dù được chơi trên sân nhà.

HLV Velizar Popov với cái mũ đen che kín mặt khi chỉ đạo CLB Thể Công - Viettel - Ảnh: VPF

Sự lầm lì, cam chịu của HLV Velizar Popov

Thất bại là điều đáng buồn. Nhưng càng đáng buồn hơn là màn thể hiện nhạt nhòa, thiếu sinh khí của cả thầy lẫn trò CLB Thể Công - Viettel.

HLV Velizar Popov nổi tiếng chỉ đạo máu lửa và quyết liệt, "truyền lửa" rất tốt cho các học trò thi đấu trên sân. Dù đôi lúc thiếu kiềm chế dẫn tới phải nhận án phạt, nhưng nhà cầm quân người Bulgaria vẫn chưa bao giờ thôi "nóng bỏng".

Tài năng và cá tính, HLV Velizar Popov đã đưa CLB Thanh Hóa hạn chế về lực lượng giành 2 Cúp quốc gia liên tiếp, gần nhất là đưa CLB Thể Công - Viettel giành ngôi á quân V-League 2025-2026.

Nhưng những án phạt liên tiếp từ ban kỷ luật, sự bất mãn với trọng tài ngày một lớn dường như đã khiến HLV Velizar Popov "tắt lửa lòng". Ông từng tuyên bố sẽ rời Việt Nam sau vòng đấu áp chót V-League 2025-2026 vì bực tức với quyết định của trọng tài, nhưng rồi vẫn ở lại.

Tuy nhiên, V-League nói chung và CLB Thể Công - Viettel đã không còn thấy một HLV Velizar Popov máu lửa ngày nào nữa. Thay vào đó là một nhà cầm quân lạnh lùng và gần như cam chịu trong chuỗi trận thất vọng của đội bóng áo lính.

Cái mũ đen lúc nào cũng gần như sụp xuống che hết khuôn mặt, HLV Velizar Popov đã dần ít hò hét chỉ đạo các cầu thủ.

Ngay cả khi được đặt câu hỏi về trọng tài trong phòng họp báo, người đàn ông nổi tiếng nóng tính này cũng chẳng buồn thể hiện sự gay gắt. "Nếu tôi nói điều mình nghĩ, tôi sẽ bị phạt", ông nói sau trận thua chủ nhà Công An TP.HCM 0-1 ở vòng 4.

Chuỗi trận kém cỏi của CLB Thể Công - Viettel rõ ràng có trách nhiệm của HLV Velizar Popov. Không ít người bắt đầu nghi ngờ năng lực của nhà cầm quân 50 tuổi này. Kết quả chuyến làm khách đến CLB Nam Định ở vòng 6 vào ngày 31-10 tới có thể sẽ có câu trả lời cho nghi ngờ đó.

Và một khi không thể chứng minh năng lực, lại gần như không còn tìm thấy niềm vui khi làm việc tại Việt Nam, chia tay có lẽ là sự giải thoát cho chính HLV Velizar Popov.