Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

HLV Popov: 'Mọi người có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua bao nhiêu không?'

tác giả
NGỌC LÊ
và 1 tác giả khác
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

HLV Velizar Popov lấy trận thua 0-6 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc để ví dụ cho sự chênh lệch đẳng cấp, sau trận Thể Công - Viettel thua FC Seoul.

HLV Popov: 'Mọi người có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua bao nhiêu không?' - Ảnh 1.

Cầu thủ Thể Công - Viettel thất thần sau trận thua đậm 0-5 trước FC Seoul - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 28-10, CLB Thể Công - Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov thua FC Seoul 0-5 trên sân Hàng Đẫy, thuộc lượt 3 bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027.

Trận thua này khiến Thể Công - Viettel bị đẩy xuống đáy bảng, nối dài mạch không thắng của đội bóng áo lính từ đầu mùa lên con số 7 trận liên tiếp.

HLV Popov cho rằng FC Seoul, đội vừa vô địch K-League 1, có đẳng cấp quá chênh lệch so với Thể Công - Viettel.

"Tỉ số 5-0 này đã nói lên khác biệt trình độ giữa đội vô địch Hàn Quốc với một đội bóng Việt Nam. Nếu không nhìn thấy điều đó thì các bạn mù rồi", HLV Velizar Popov chia sẻ ở họp báo sau trận.

HLV Popov nói rằng các học trò của ông đã chiến đấu hết khả năng. Ông lấy trận thua 0-6 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc ra để làm ví dụ minh họa cho sự khác biệt trình độ ấy, nhưng không nói thẳng.

"Các bạn có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua với tỉ số bao nhiêu không? Tôi nhớ rõ", HLV Velizar Popov đặt câu hỏi ngược lại cho các phóng viên.

HLV Popov: 'Mọi người có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua bao nhiêu không?' - Ảnh 2.

HLV Popov bất lực trước sự chênh lệch đẳng cấp - Ảnh: MINH ĐỖ

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển quốc gia Hàn Quốc là dịp giao hữu hồi tháng 10-2023 tại Seoul, khi tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier. Trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, HLV Troussier cho nhiều cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang, Tuấn Tài, Minh Trọng thi đấu.

Trong ngày tuyển Hàn Quốc có Son Heung Min và nhiều hảo thủ đẳng cấp thế giới như Kim Min Jae, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, tuyển Việt Nam chịu thua 6 bàn không gỡ.

TIN LIÊN QUAN

Còn với trận đấu cúp C2 châu Á này, Thể Công - Viettel phải đấu một FC Seoul có những cầu thủ đẳng cấp bậc nhất K-League 1 và 3 tuyển thủ Hàn Quốc vừa dự World Cup 2026.

"Các cầu thủ của tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của họ. Họ đã nỗ lực, nhưng có một giới hạn không thể vượt qua. Đó là thực tế chúng ta phải chấp nhận.

Với tôi, trận này giúp tôi nhìn ra những thứ tích cực hơn là những điều tiêu cực. Các bạn phải thông minh mới hiểu được điều tôi muốn nói. Dù mọi người không thích, nhưng tôi vẫn dám nói những trận như thế này giúp cầu thủ của tôi tiến bộ hơn nhiều so với khi đá các giải quốc nội", ông Popov thổ lộ. 

HLV Popov: 'Mọi người có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua bao nhiêu không?' - Ảnh 4.HLV Popov: 'Tôi không thể im lặng nữa'

HLV trưởng Velizar Popov bức xúc chỉ trích chất lượng trọng tài tại AFC Champions League Two 2026 - 2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thể Công - Viettel tuyển Việt Nam FC Seoul Velizar Popov

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất