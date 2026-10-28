HLV Popov: 'Mọi người có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua bao nhiêu không?'

Cầu thủ Thể Công - Viettel thất thần sau trận thua đậm 0-5 trước FC Seoul - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 28-10, CLB Thể Công - Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov thua FC Seoul 0-5 trên sân Hàng Đẫy, thuộc lượt 3 bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027.

Trận thua này khiến Thể Công - Viettel bị đẩy xuống đáy bảng, nối dài mạch không thắng của đội bóng áo lính từ đầu mùa lên con số 7 trận liên tiếp.

HLV Popov cho rằng FC Seoul, đội vừa vô địch K-League 1, có đẳng cấp quá chênh lệch so với Thể Công - Viettel.

"Tỉ số 5-0 này đã nói lên khác biệt trình độ giữa đội vô địch Hàn Quốc với một đội bóng Việt Nam. Nếu không nhìn thấy điều đó thì các bạn mù rồi", HLV Velizar Popov chia sẻ ở họp báo sau trận.

HLV Popov nói rằng các học trò của ông đã chiến đấu hết khả năng. Ông lấy trận thua 0-6 của đội tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc ra để làm ví dụ minh họa cho sự khác biệt trình độ ấy, nhưng không nói thẳng.

"Các bạn có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua với tỉ số bao nhiêu không? Tôi nhớ rõ", HLV Velizar Popov đặt câu hỏi ngược lại cho các phóng viên.

HLV Popov bất lực trước sự chênh lệch đẳng cấp - Ảnh: MINH ĐỖ

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển quốc gia Hàn Quốc là dịp giao hữu hồi tháng 10-2023 tại Seoul, khi tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier. Trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, HLV Troussier cho nhiều cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang, Tuấn Tài, Minh Trọng thi đấu.

Trong ngày tuyển Hàn Quốc có Son Heung Min và nhiều hảo thủ đẳng cấp thế giới như Kim Min Jae, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, tuyển Việt Nam chịu thua 6 bàn không gỡ.

Còn với trận đấu cúp C2 châu Á này, Thể Công - Viettel phải đấu một FC Seoul có những cầu thủ đẳng cấp bậc nhất K-League 1 và 3 tuyển thủ Hàn Quốc vừa dự World Cup 2026.

"Các cầu thủ của tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của họ. Họ đã nỗ lực, nhưng có một giới hạn không thể vượt qua. Đó là thực tế chúng ta phải chấp nhận.

Với tôi, trận này giúp tôi nhìn ra những thứ tích cực hơn là những điều tiêu cực. Các bạn phải thông minh mới hiểu được điều tôi muốn nói. Dù mọi người không thích, nhưng tôi vẫn dám nói những trận như thế này giúp cầu thủ của tôi tiến bộ hơn nhiều so với khi đá các giải quốc nội", ông Popov thổ lộ.