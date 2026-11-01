Kỳ thủ từng bán độ tỏa sáng, lên ngôi vô địch đồng đội cờ tướng Trung Quốc

Kỳ thủ Từ Sùng Phong trở lại làng cờ tướng đỉnh cao sau án phạt - Ảnh: BAIDU

Ngày 31-10, Giải cờ tướng nam hạng nhất Trung Quốc 2026 (Tượng Giáp liên tái) chính thức khép lại tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Đội Chiết Giang Minh Thái Ngân Hàng đăng quang sau khi sớm bảo đảm chức vô địch từ vòng áp chót, đánh dấu cột mốc lịch sử của cờ tướng địa phương.

Đây là giải đồng đội nam cấp cao nhất trong hệ thống liên đấu cờ tướng Trung Quốc, quy tụ 10 đội mạnh nhất tranh tài qua 18 vòng đấu vòng tròn hai lượt. Mỗi đội có bốn kỳ thủ ra sân ở mỗi trận, thi đấu cờ tiêu chuẩn và phân định bằng cờ siêu nhanh nếu cần thiết.

Từ thần đồng cờ tướng đến bê bối bán độ

Trong bốn trụ cột đưa Chiết Giang lên ngôi gồm Doãn Thăng, Vương Vũ Hàng, Vương Gia Thụy và Từ Sùng Phong, người cuối cùng có một câu chuyện đặc biệt.

Bởi chỉ vài tháng trước, anh vẫn đang chịu án cấm thi đấu liên quan một trong những bê bối lớn nhất lịch sử cờ tướng Trung Quốc.

Từ Sùng Phong sinh ngày 22-8-1998 tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh bắt đầu học cờ từ năm 5 tuổi, từng được danh thủ Liễu Đại Hoa hướng dẫn, sau đó tiếp tục phát triển chuyên môn dưới sự dìu dắt của đặc cấp đại sư Triệu Hâm Hâm.

Sự nghiệp của Từ Sùng Phong khởi đầu đầy hứa hẹn. Anh vô địch trẻ toàn quốc hai năm liên tiếp 2013 và 2014, trước khi giành HCV giải vô địch cờ tướng châu Á năm 2014 ở nội dung thiếu niên với thành tích bất bại, qua đó được phong danh hiệu đại sư quốc gia.

Năm 2016, anh vô địch bảng mở rộng giải Dương Quan Lân. Ba năm sau, Từ Sùng Phong tiếp tục giành HCV cá nhân nam trẻ tại Đại hội Thể thao trí tuệ toàn quốc Trung Quốc. Anh còn góp mặt trong những đội hình vô địch các giải đồng đội quốc gia trước khi sự nghiệp bị gián đoạn.

Bước ngoặt xảy đến khi làng cờ tướng Trung Quốc chấn động bởi cuộc điều tra quy mô lớn về những hành vi mua bán kết quả thi đấu.

Ngày 13-4-2026, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố thêm sáu kỳ thủ bị kỷ luật sau khi tiếp nhận tài liệu điều tra từ cơ quan công an và tư pháp. Nhà chức trách xác định nhóm kỳ thủ liên quan có những hành vi vi phạm như đưa, nhận hối lộ để tham gia mua bán kết quả ván cờ, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính công bằng của môn thể thao này.

Trong danh sách, ba đặc cấp đại sư Hồng Trí, Tạ Tĩnh và Từ Siêu bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Thân Bằng nhận án cấm tám năm, Tưởng Xuyên bị cấm năm năm, còn Từ Sùng Phong chịu án cấm hai năm.

Riêng Từ Sùng Phong, thời hạn kỷ luật được tính từ ngày 24-7-2024 đến hết 23-7-2026. Tuy nhiên, thông báo không công bố cụ thể anh đã mua hay bán những ván cờ nào, cũng như số tiền liên quan. Khác năm kỳ thủ còn lại, anh không bị tước danh hiệu chuyên môn.

Như vậy, đến cuối tháng 7-2026, Từ Sùng Phong đã đủ điều kiện trở lại các giải đấu chính thức.

Trở lại và góp công vào chức vô địch lịch sử

Hành trình trở lại của Từ Sùng Phong bắt đầu ngay trong tháng 8, khi anh cùng Chiết Giang vượt qua vòng loại Tượng Giáp. Đầu tháng 9, kỳ thủ 28 tuổi tiếp tục thi đấu giải mở rộng Kim Lăng Vô Tưởng, giành sáu chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại, xếp thứ 10.

Đến vòng chính Tượng Giáp khai mạc ngày 14-9, anh nhanh chóng chứng tỏ mình vẫn đủ sức cạnh tranh với các cao thủ hàng đầu Trung Quốc.

Ngay vòng mở màn, Từ Sùng Phong hòa Lưu Tử Kiện ở cờ tiêu chuẩn trước khi đánh bại đối thủ trong ván cờ siêu nhanh, góp phần giúp Chiết Giang thắng Thường Thục. Vòng hai, anh hòa Trương Học Triều, đặc cấp đại sư từng vô địch đồng đội châu Á năm 2014.

Sau thất bại trước Triệu Vĩ ở vòng ba, Từ Sùng Phong nhanh chóng ổn định phong độ. Anh hòa Tô Dịch Lâm ở vòng bốn, rồi đánh bại Diêu Cần Hạ tại vòng năm ngày 16-9. Đáng chú ý, Từ Sùng Phong cầm quân đen trong chiến thắng này.

Đến vòng bảy, anh tiếp tục thắng Dương Tư Viễn, cũng trong thế đi hậu. Xen giữa những chiến thắng đó là các ván hòa trước Lục Vĩ Thao, Như Nhất Thuần và Hoa Thần Hạo, giúp Chiết Giang duy trì sự ổn định trong cuộc đua vô địch.

Từ Sùng Phong khi đối đầu Vương Vũ Bác (trái) ở giải - Ảnh: CHAO NEWS

Theo dữ liệu Quảng Tượng Võng, sau chín vòng đầu, Từ Sùng Phong có ba ván thắng, 11 hòa và một thua, tính cả các ván cờ siêu nhanh bổ sung. Anh đạt 11 điểm theo hệ thống xếp hạng cá nhân của giải, đứng thứ tám trong danh sách được báo Thể Thao Trung Quốc công bố.

Ở giai đoạn hai diễn ra cuối tháng 10, Từ Sùng Phong tiếp tục có những kết quả hòa được ghi nhận trước Tưởng Minh Thành ở vòng 11, Vạn Khoa ở vòng 12 và Dương Huy ở vòng 15. Các ván đấu này cho thấy anh tiếp tục đóng vai trò duy trì điểm số cho đội trong giai đoạn quyết định.

Đội Chiết Giang cuối cùng đăng quang trước một vòng đấu, bỏ lại các đối thủ cạnh tranh như Thành Đô, Thường Thục và Hà Bắc. Thành Đô giành ngôi á quân, trong khi Thường Thục đứng thứ ba. Danh hiệu kỳ thủ xuất sắc nhất mùa thuộc về Lưu Bá Hoành của Thường Thục.

Theo báo Chao News, cả bốn kỳ thủ chủ lực Chiết Giang đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo của tỉnh và đóng góp vào chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Trong đó, Doãn Thăng là người nổi bật nhất về điểm số cá nhân, còn Từ Sùng Phong cùng hai đồng đội bảo đảm sự ổn định trên cả bốn bàn cờ.

Với Từ Sùng Phong, chức vô địch này đánh dấu màn trở lại đáng chú ý ở đấu trường cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc.