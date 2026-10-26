Hiện tượng làng cờ tướng Trung Quốc, các học sinh ngang sức với dàn cao thủ top đầu

Kỳ thủ 13 tuổi Trần Thiệu Bác liên tiếp làm khó những cao thủ đứng đầu làng cờ tướng - Ảnh: BAIDU

Một tuần trước, Lưu Bách Hoành cùng kỳ thủ Singapore Ngô Tông Hàn vô địch Giải cờ tướng đôi toàn cầu Cẩm Giang Bôi tại Thành Đô, nhận phần thưởng 200.000 nhân dân tệ.

Làng cờ tướng trong tay những kỳ thủ học sinh

Điều đáng nói, Bách Hoành mới 17 tuổi nhưng đã là một đặc cấp đại sư có tiếng tại Trung Quốc.

Tháng 12-2024, khi còn là học sinh lớp 9, Bách Hoành gây chấn động khi vô địch Giải cờ tướng cá nhân châu Á ở tuổi 15. Trong trận chung kết tại Singapore, Bách Hoành cầm hòa danh thủ Hong Kong Hoàng Học Khiêm ở cờ tiêu chuẩn, trước khi tung đòn tấn công quyết định để giành chiến thắng ở ván cờ nhanh.

Chiến tích ấy giúp Bách Hoành trở thành nhà vô địch cá nhân trẻ nhất lịch sử giải châu Á, đồng thời là đặc cấp đại sư trẻ nhất Trung Quốc.

Đến tháng 12-2025, cậu học sinh này tiếp tục tiến vào chung kết Giải vô địch cá nhân Trung Quốc, sau khi lần lượt loại Lý Hàn Lâm, Như Nhất Thuần và Vạn Xuyên. Bách Hoành chỉ chịu thua Vương Vũ Bác ở loạt cờ siêu nhanh quyết định, giành ngôi á quân.

Trên bảng điểm thi đấu của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, Bách Hoành từng vươn lên hạng 3 toàn quốc vào tháng 7-2026, với 2.905 điểm, trước khi đứng thứ tư trong bản cập nhật cuối tháng 8.

Không riêng Bách Hoành, Giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2025 còn chứng kiến sự tỏa sáng của Lữ Diệp Hạo, khi ấy mới 14 tuổi.

Kỳ thủ Chiết Giang lần lượt loại Cự Long Phi, Cố Bác Văn và Đào Hằng để lọt vào bán kết. Đáng chú ý, trong cuộc đối đầu Cố Bác Văn, Diệp Hạo chỉ cần 21 nước để kết thúc ván cờ.

Dù đã khuấy đảo làng cờ đỉnh cao 3-4 năm qua, Bách Hoành mới đón sinh nhật 17 tuổi - Ảnh: GIANG NAM VÃN BÁO

Sau khi thua Bách Hoành ở bán kết, em giành huy chương đồng, hoàn tất thành tích đáng kinh ngạc đối với một học sinh trung học.

Nếu Bách Hoành và Diệp Hạo đã bước lên bục huy chương quốc gia, Trần Thiệu Bác (Chen Shaobo), sinh năm 2012, lại gây tiếng vang ở Thượng Hải Bôi tháng 9-2026.

Tại giải đấu hạng A quy tụ nhiều cao thủ hàng đầu, Thiệu Bác lần lượt vượt qua Vạn Chu, Cố Bác Văn và Lý Học Hạo. Đến bán kết, em cùng Dương Thế Triết trải qua bảy ván đấu căng thẳng trước khi giành chiến thắng ở loạt cờ siêu nhanh.

Thiệu Bác chỉ dừng bước trước Doãn Thăng trong trận chung kết, giành ngôi á quân khi mới 13-14 tuổi.

Còn ai dám khinh thường các học sinh?

Một gương mặt khác cũng khiến các danh thủ phải dè chừng là Lưu Thịnh Cường (Liu Shengqiang), 13 tuổi, học trò của huyền thoại cờ tướng Liễu Đại Hoa.

Tại vòng tuyển chọn giải Thượng Hải tháng 8-2026, Thịnh Cường lần lượt đánh bại Triệu Phàn Vĩ, Hoàng Quang Dĩnh, Thái Hựu Quảng, Hoàng Học Khiêm và Tào Nham Lỗi.

Đặc biệt, Tào Nham Lỗi từng vô địch Thượng Hải Bôi và nhiều năm chinh chiến ở các giải nhà nghề đỉnh cao.

Thịnh Cường còn cầm hòa Lưu Bách Hoành, Ngô Ngụy và Vạn Chu để giành vé vào vòng chính thức. Trên bảng xếp hạng trẻ Trung Quốc công bố tháng 5, em đồng hạng nhì nhóm U16 nam với 750 điểm.

Cũng không thể bỏ qua Cự Long Phi, kỳ thủ Bắc Kinh thuộc lứa U14. Tại vòng loại Giải vô địch cá nhân Trung Quốc tháng 12-2025, em bất ngờ đánh bại Mạnh Phồn Duệ, một trong những tài năng xuất sắc nhất làng cờ nước này.

Lưu Thịnh Cường cũng là một kỳ thủ học sinh đáng nể - Ảnh: BAIDU

Đến tháng 9-2026, Cự Long Phi tiếp tục lọt vào bán kết Kim Lăng Vô Tưởng Bôi, giải mở rộng có gần 400 kỳ thủ tham dự, trong đó nhiều đặc cấp đại sư.

Lần này em phải dừng bước trước chính Mạnh Phồn Duệ, rồi thua Doãn Thăng trong trận tranh hạng ba, khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Trước đó, Cự Long Phi còn giành huy chương bạc U14 toàn quốc.

Trong làng cờ nữ, Hồ Văn Y, kỳ thủ từng đại diện Trung Quốc dự Giải vô địch trẻ thế giới U16 năm 2025, đang có những bước tiến ấn tượng.

Tháng 8-2026, Văn Y đánh bại Lang Kỳ Kỳ trong trận chung kết chặng Thiều Quan của hệ thống giải mở rộng toàn quốc, giành chức vô địch nữ.

Thành tích này đưa em tăng 13 bậc, lên hạng 14 trên bảng điểm thi đấu nữ Trung Quốc với 766 điểm.

Một cái tên khác là Âu Vịnh Nhân (Ou Yongyin), sinh năm 2010, quê Quảng Đông. Em từng đoạt nhiều danh hiệu trẻ, giành huy chương đồng U16 toàn quốc năm 2026 và vào bán kết nữ giải Thiều Quan, trước khi thua chính Hồ Văn Y.

Sự xuất hiện đồng loạt của những cao thủ tuổi học sinh đang làm thay đổi đáng kể diện mạo cờ tướng Trung Quốc.

Các kỳ thủ nhí của Trung Quốc trưởng thành nhanh đáng nể - Ảnh: BAIDU

Nếu trước đây các danh thủ thường cần nhiều năm chinh chiến mới đủ sức tranh danh hiệu lớn, nay những kỳ thủ mới học trung học đã có thể trực tiếp đua tranh với các đặc cấp đại sư.

Thậm chí, chung kết và trận tranh hạng ba Giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2025 có ba kỳ thủ thuộc thế hệ rất trẻ: Vương Vũ Bác, Lưu Bách Hoành và Lữ Diệp Hạo.

Theo báo Bành Phái, sự phát triển của công nghệ phân tích cờ và trí tuệ nhân tạo đang giúp lớp kỳ thủ mới tiếp cận những phương pháp luyện tập hiện đại, rút ngắn khoảng cách kinh nghiệm với các đàn anh.

Đáng chú ý, làn sóng này trỗi dậy đúng giai đoạn cờ tướng Trung Quốc phải tái thiết sau những vụ mua bán độ khiến hàng loạt danh thủ bị cấm thi đấu.

Khoảng trống từ thế hệ cũ có thể mở ra thêm cơ hội, nhưng những chiến thắng trước các cao thủ hàng đầu cho thấy lớp học sinh đang tiến lên bằng chính thực lực. Trên bàn cờ Trung Quốc, tuổi tác giờ đây không còn là thước đo đáng tin cậy cho sức mạnh của một kỳ thủ.