Cậu học sinh 12 tuổi quật ngã hàng loạt cao thủ cờ tướng top 20 Trung Quốc

Dương Tư Viễn khuynh đảo làng cờ tướng Trung Quốc khi mới 12 tuổi - Ảnh: BAIDU

Tại giai đoạn 1 Giải cờ tướng đồng đội hạng A Trung Quốc 2026, Dương Tư Viễn gây tiếng vang khi đánh bại Trần Thiệu Bác, kỳ thủ vừa giành ngôi á quân Cúp Thượng Hải (Thượng Hải Bôi).

Đánh bại loạt cao thủ cờ tướng

Cầm quân đỏ đi tiên, Tư Viễn sử dụng thế trận pháo đầu, chủ động triển khai các đòn tấn công và buộc đối thủ phải nhận thua. Chiến thắng của cậu bé sinh tháng 11-2013 góp phần giúp đội Thâm Quyến vượt qua Hàng Châu.

Kết quả này càng đáng chú ý bởi Trần Thiệu Bác đang là hiện tượng của làng cờ tướng Trung Quốc. Em được xem là "đệ nhất thần đồng" hiện nay khi vươn lên xếp hạng 13 Trung Quốc, dù còn chưa đón sinh nhật thứ 14.

Nhưng trong vài năm tới, Thiệu Bác hoàn toàn có thể bị Tư Viễn vượt mặt. Cũng giống như người đàn anh hơn tuổi, Dương Tư Viễn từng nhiều lần quật ngã các kỳ thủ trong top 20-30 Trung Quốc hiện nay.

Ngày 3-8-2025, ngay vòng đầu Giải đồng đội hạng A Trung Quốc, Dương Tư Viễn đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Lưu Bách Hoành, góp công giúp Thâm Quyến thắng đội Giang Tô.

Thời điểm ấy, Tư Viễn còn chưa tròn 12 tuổi, là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất giải. Trong khi đó, Lưu Bách Hoành đã nổi danh khắp làng cờ đỉnh cao, cũng là đương kim vô địch châu Á lúc bấy giờ.

Đẳng cấp của Lưu Bách Hoành còn được thể hiện qua bảng xếp hạng Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc (CXA). Tháng 7-2026, kỳ thủ này đứng thứ ba Trung Quốc với 2.905 điểm, chỉ sau Mạnh Thần và Trình Vũ Đông.

Một chiến tích đáng chú ý khác của Dương Tư Viễn diễn ra tại Giải cờ tướng mở rộng Thường Thục vào tháng 5-2026.

Ở vòng 7, cậu bé cầm quân đen, đánh bại đại sư Vương Hạo, người từng vô địch giải Uy Khải năm 2018. Chiến thắng giúp Tư Viễn độc chiếm ngôi đầu bảng, dù sau đó không thể duy trì lợi thế và kết thúc giải ở vị trí thứ sáu.

Vương Hạo là gương mặt kỳ cựu của làng cờ Trung Quốc, từng góp mặt trong top 20 bảng xếp hạng của CXA.

Tại Giải hạng A tháng 9-2026, Dương Tư Viễn tiếp tục đánh bại đại sư Mạc Tử Kiện (莫梓健) của Quảng Đông sau khi hòa ván cờ tiêu chuẩn rồi giành chiến thắng ở loạt cờ siêu nhanh.

Dẫu vậy, con đường chinh phục đỉnh cao của Tư Viễn vẫn còn nhiều thử thách. Trong cùng giải đấu, em từng thất bại trước Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ đứng đầu bảng điểm CXA hồi tháng 9, và đương kim vô địch Trung Quốc Vương Vũ Bác.

Từ lớp học cờ hè đến bàn cờ chuyên nghiệp

Dương Tư Viễn sinh tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Cậu đến với cờ tướng năm 6 tuổi, khi cha mẹ đăng ký một lớp học hè tại Hạ Hòa kỳ viện, ban đầu chỉ nhằm giúp con có thêm hoạt động bổ ích.

Không ngờ cậu bé nhanh chóng bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Trong khi các học viên khác thường cần từ sáu tháng đến một năm để lên lớp, Tư Viễn chỉ mất khoảng hai đến ba tháng.

Năm 2021, cậu được chuyển vào lớp đào tạo nâng cao, theo học đặc cấp đại sư Trịnh Nhất Hoằng, đồng thời nhận sự hướng dẫn của danh thủ Vương Bân.

Dương Tư Viễn ở các lớp cờ tướng - Ảnh: HẠ MÔN

Sau khoảng một năm rưỡi học cờ, Tư Viễn đã toàn thắng 13 ván để vô địch một giải cấp tỉnh. Thành tích liên tục tiến bộ mở đường cho em gia nhập đội cờ tướng Thâm Quyến, từng bước tranh tài tại các giải chuyên nghiệp.

Theo báo Hạ Môn, gia đình đã đầu tư đáng kể thời gian, công sức để đưa Tư Viễn đi thi đấu khắp nơi. Dù vậy, cha mẹ vẫn muốn em cân bằng giữa cờ tướng và việc học văn hóa.

Ở tuổi 12, cậu học sinh cao 1,83m này đã có hơn 20 danh hiệu vô địch các cấp. Từ một lớp cờ hè mang tính giải trí, Dương Tư Viễn giờ đây đang từng bước trở thành đối thủ đáng gờm trên bàn cờ của những đại sư Trung Quốc.

Năm 2023, Tư Viễn vô địch U10 nam toàn quốc với thành tích bất bại. Năm 2024, em giành ngôi á quân U12 quốc gia. Tháng 8-2025, cậu lập kỷ lục khi toàn thắng cả 13 ván tại Giải vô địch thiếu niên Trung Quốc U12. Một tháng sau, Tư Viễn đăng quang Giải vô địch trẻ thế giới U12 nam với tám thắng, một hòa, trở thành kỳ thủ đầu tiên của Phúc Kiến giành chức vô địch tại giải này. Tháng 8-2026, em tiếp tục vô địch U14 toàn quốc dù chưa đầy 13 tuổi.