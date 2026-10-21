Cậu học sinh 13 tuổi vượt mặt nhà vô địch cờ tướng thế giới

Trần Thiệu Bác khiến làng cờ tướng đỉnh cao nể phục - Ảnh: BAIDU

Bảng xếp hạng của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) được xem là bảng xếp hạng làng cờ tướng đỉnh cao, bởi Liên đoàn Thế giới vốn không tạo ra thứ hạng cho môn này. Lại Lý Huynh của Việt Nam cũng góp mặt nhờ thường xuyên tham dự các giải đấu danh giá do CXA tổ chức.

Trong bảng xếp hạng nam CXA tuần 37 năm 2026, Trần Thiệu Bác có 1.475 điểm, tăng 14 bậc lên vị trí thứ 12. Lại Lý Huynh đứng thứ 15 với 1.065 điểm, kém kỳ thủ nhí Trung Quốc 410 điểm.

Nói công bằng, việc Lại Lý Huynh dần tụt hạng cũng là điều dễ hiểu bởi anh không thể tham gia nhiều giải đấu của CXA bằng các kỳ thủ Trung Quốc, kể cả có là một cậu học sinh như Trần Thiệu Bác.

Nhưng cần phải thừa nhận cậu bé quê Ôn Châu đang có bước tiến vượt ngoài kỳ vọng với làng cờ tướng.

Cú thăng tiến mạnh mẽ ấy gắn liền với màn trình diễn tại Cúp Thượng Hải (Thượng Hải Bôi), giải đấu hạng A trong hệ thống CXA. Ngôi á quân mang về cho Thiệu Bác 975 điểm, tương đương gần hai phần ba tổng điểm của em trên bảng xếp hạng.

Tại giải, cậu học sinh 13 tuổi lần lượt vượt qua Vạn Chu, Cố Bác Văn, Lý Học Hạo và Dương Thế Triết để vào chung kết. Riêng bán kết, Thiệu Bác phải đấu tám ván, trong đó có sáu ván đánh thêm, mới khuất phục được Dương Thế Triết với tổng tỉ số 9-7.

Đối diện Doãn Thăng ở trận tranh ngôi vô địch ngày 13-9, Thiệu Bác tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi hòa cả hai ván cờ chậm. Nhà vô địch cờ nhanh thế giới chỉ phân được cao thấp với đối thủ nhỏ tuổi trong loạt siêu chớp.

Trước đó, tháng 6, Thiệu Bác đã giành á quân giải toàn quốc Cúp Vân Trung Đại Tế tại Chiết Giang. Em đánh bại Quách Phượng Đạt ở bán kết, rồi khiến Lưu Tử Kiện phải chờ đến ván siêu chớp thứ hai mới giành được chức vô địch.

Cúp Vân Trung Đại Tế thuộc hạng C, với mức thưởng điểm cho á quân là 325. Như vậy, hai lần vào chung kết này đóng góp 1.300 trong tổng số 1.475 điểm của Thiệu Bác, cho thấy bước thăng tiến chủ yếu đến từ những cuộc đọ sức với các cao thủ trưởng thành.

Thiệu Bác (phải) có kinh nghiệm đối đầu các kỳ thủ hàng đầu thế giới - Ảnh: BAIDU

Sinh tháng 12-2012 (tức mới 13 tuổi theo cách tính tuổi quốc tế) tại Vĩnh Gia, Ôn Châu, Thiệu Bác không xuất thân trong một gia đình cờ tướng chuyên nghiệp. Theo Quảng Tượng, cha và ông của em chỉ biết những nước đi cơ bản. Năm lên 6, em được mẹ đưa đến học với huấn luyện viên Từ Lâm Châu, bắt đầu hành trình làm quen bài bản với bàn cờ.

Sau giai đoạn vỡ lòng, Thiệu Bác tiếp tục được đặc cấp đại sư Trần Hàn Phong dìu dắt. Tư liệu của trang chuyên môn Trung Quốc ghi nhận em từng cùng bà nội đến Hàng Châu học cờ trong ba năm, tích lũy nền tảng trước khi bước ra những đấu trường lớn.

Năm 2024, Thiệu Bác vô địch nhóm U12 giải thiếu niên toàn quốc. Một năm sau, em vượt qua vòng tuyển chọn vào đội U16 Trung Quốc dự Giải vô địch trẻ thế giới và được phong danh hiệu đại sư quốc gia. Hiện Thiệu Bác là học sinh lớp 8 Trường thực nghiệm Nam Phố tại Ôn Châu, tiếp tục theo đuổi cả việc học lẫn nghiệp cờ.