Lại Lý Huynh nhận tin vui lớn từ Liên đoàn Cờ tướng thế giới

Lại Lý Huynh tiếp tục có cơ hội vô địch đấu trường cờ tướng thế giới - Ảnh: YCWB

Ngày 24-10, WXF công bố danh sách đăng ký tham dự ba giải cờ tướng thế giới diễn ra tại Singapore vào tháng 11 tới. Trong đó, kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh góp mặt tại Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ tư, tranh tài từ ngày 14 đến 15-11.

Đây là tin vui đáng chú ý với người hâm mộ cờ tướng Việt Nam, bởi Lại Lý Huynh từng hai lần liên tiếp vô địch thế giới nội dung này vào các năm 2022 và 2023.

Năm 2022, anh đăng quang tại Malaysia, trước khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Mỹ một năm sau đó. Đến kỳ giải thứ ba tại Thượng Hải năm 2025, Lý Huynh chỉ xếp hạng 7, trong khi kỳ thủ Trung Quốc Doãn Thăng giành chức vô địch.

Đồng hành cùng Lại Lý Huynh tại giải lần này còn có sáu kỳ thủ Việt Nam gồm Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Lại Quỳnh Tiên, Phan Huy Hoàng và Đinh Trần Thanh Lam.

Trong đó, Hoàng Yến, Thùy Dung và Quỳnh Tiên còn cạnh tranh giải thưởng dành cho nữ; Huy Hoàng và Thanh Lam thuộc nhóm U18.

Riêng Nguyễn Minh Nhật Quang là kỳ thủ rất mạnh, được đánh giá có lực cờ chỉ kém Lại Lý Huynh một chút trong ngày thi đấu thăng hoa, hứa hẹn sẽ giúp "Nam phương công tử" thêm vững tinh thần khi chạm trán các đối thủ rất mạnh từ Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý ở giải năm nay là WXF tổ chức ba giải đấu khác nhau trong cùng một chương trình tại Singapore, kéo dài từ ngày 10 đến 15-11.

Giải cờ tướng thế giới mở rộng lần thứ năm có bốn nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân U18 nam và cá nhân U18 nữ.

Mỗi đội nam gồm ba kỳ thủ, đội nữ gồm hai người, thi đấu trên các bàn đã xác định trước. Thời gian mỗi bên là 40 phút, cộng 20 giây sau mỗi nước đi.

Đây là lần đầu giải thế giới mở rộng được tổ chức tại Singapore, sau những kỳ trước chủ yếu diễn ra ở châu Âu.

Song song đó, Giải vô địch trẻ thế giới lần thứ sáu có các nội dung cá nhân, đồng đội nam, nữ và hỗn hợp dành cho hai nhóm tuổi U12, U16.

Sau khi hai giải này kết thúc, Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ tư sẽ khởi tranh ngày 14-11.

Ở nội dung này, các kỳ thủ có 10 phút suy nghĩ, cộng thêm 5 giây sau mỗi nước đi. Giải áp dụng thể thức kết hợp hệ Thụy Sĩ và đấu loại trực tiếp, với tổng tiền thưởng 16.200 USD. Trong đó, nhà vô địch bảng mở rộng nhận 2.000 USD.

Tổng tiền thưởng của cả chuỗi ba giải là 23.100 USD, chưa kể huy chương và các danh hiệu dành cho kỳ thủ trẻ.

Cách tổ chức năm nay cũng khác với hai kỳ 2023 và 2025, khi WXF kết hợp Giải vô địch cờ tướng thế giới truyền thống với giải trẻ và cờ nhanh.

Năm 2026, giải thế giới mở rộng được đưa vào chương trình thay cho giải vô địch thế giới truyền thống. Vì vậy, cần phân biệt rõ giải đấu tại Singapore với Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 19, nơi Lại Lý Huynh đăng quang hồi tháng 9-2025.

Khi đó, Lại Lý Huynh đánh bại Doãn Thăng trong trận chung kết tại Thượng Hải, trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch cá nhân nam cờ tiêu chuẩn thế giới, chấm dứt sự thống trị của Trung Quốc qua 18 kỳ giải trước.