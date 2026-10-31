Trung Quốc dùng kỳ thủ 13 tuổi để mơ soán ngôi 'vua cờ tướng' của Lại Lý Huynh

Lại Lý Huynh thường xuyên đụng độ những kỳ thủ mạnh nhất làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: YCWB

Theo danh sách được Liên đoàn Cờ tướng thế giới (WXF) công bố mới đây, Trung Quốc đăng ký 9 kỳ thủ tham dự Giải vô địch cờ nhanh thế giới lần thứ tư, diễn ra tại Singapore từ ngày 14 đến 15-11.

Bên cạnh những danh thủ như Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành, Đường Đan, đáng chú ý là sự xuất hiện của Lưu Thịnh Cường (Liu Shengqiang), cậu bé sinh tháng 3-2013, mới 13 tuổi.

Dù tuổi đời còn rất nhỏ, Thịnh Cường được đăng ký thi đấu ở bảng mở rộng, đồng nghĩa có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với các cao thủ trưởng thành, trong đó có Lại Lý Huynh của Việt Nam.

Đây là sân chơi mà Lại Lý Huynh từng hai lần liên tiếp đăng quang vào năm 2022 và 2023. Đặc biệt, kỳ thủ Việt Nam còn là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới, sau chiến thắng lịch sử trước Doãn Thăng tại Thượng Hải hồi tháng 9-2025.

Lưu Thịnh Cường là tài năng trẻ đến từ Thâm Quyến, bắt đầu học cờ khi mới khoảng 6-7 tuổi. Cậu là học trò của kỳ vương Liễu Đại Hoa, người từng hai lần vô địch Trung Quốc và nổi tiếng với biệt danh "Đông Phương điện não" nhờ khả năng đánh cờ tưởng tượng.

Ngay từ nhỏ, Thịnh Cường đã được gia đình tạo điều kiện thi đấu vượt lứa tuổi. Năm 10 tuổi, cậu lọt vào top 8 Giải vô địch cờ tướng Thâm Quyến dành cho người lớn, trước khi vô địch Giải cờ tướng trẻ Quảng Đông nhóm 12 tuổi năm 2024.

Đến năm 2025, Thịnh Cường tiếp tục gây tiếng vang khi vô địch Giải cờ tướng mở rộng Thâm Quyến ở bảng người lớn. Tháng 4-2026, cậu giành chức vô địch U16 tại Giải cờ tướng trẻ mở rộng Trung Quốc ở Huệ Đông, dù mới 13 tuổi.

Tuy nhiên, thành tích gây chú ý nhất của Thịnh Cường đến từ vòng tuyển chọn Cúp Thượng Hải 2026 hồi tháng 8.

Tại đây, cậu đánh bại hàng loạt cao thủ như Triệu Phàn Vĩ, Hoàng Quang Dĩnh, Thái Hựu Quảng, Hoàng Học Khiêm và Tào Nham Lỗi. Sau 9 vòng, Thịnh Cường đạt 18 điểm, xếp hạng 5 và giành quyền tham dự vòng chính thức.

Kỳ thủ Lưu Thịnh Cường gây ấn tượng làng cờ tướng khi mới 13 tuổi - Ảnh: BAIDU

Dẫu vậy, ở vòng đầu Thượng Hải tháng 9, thần đồng này bị Doãn Thăng, người sau đó lên ngôi vô địch, loại khỏi giải.

Theo Dương Thành Vãn Báo, cha của Thịnh Cường là ông Lưu Lâm thường xuyên đưa con đến Quảng Châu thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Ông không đặt nặng thành tích và thường nhắc con rằng "cờ tướng chỉ là một trò chơi".

Tại Singapore sắp tới, Thịnh Cường được đăng ký tham dự cả Giải vô địch trẻ thế giới U16 (10 đến 13-11) lẫn Giải vô địch cờ nhanh thế giới (14 đến 15-11).

Giải cờ nhanh quy tụ 94 kỳ thủ trong danh sách đăng ký, thi đấu với thời gian 10 phút mỗi bên, cộng 5 giây sau mỗi nước đi. Đây sẽ là cơ hội để thần đồng Trung Quốc thử sức ở đấu trường thế giới, nơi Lại Lý Huynh đang hướng đến chức vô địch cờ nhanh lần thứ ba.